CAMEROUN :: Un cadavre retrouvé sous le pont de la Bénoué :: CAMEROON

C’est le énième corps qu’on retrouve sous ce pont.

Le corps sans vie d’un monsieur d’une trentaine d’année a été découvert aux premières heures de la matinée du 7 mai 2021 sous le pont de la Bénoué. A mi-chemin du pont sur la Bénoué et du marché alentour, le corps n’avait aucune blessure visible ni écorchure. Selon les riverains de ce secteur de la ville, il y a plusieurs thèses. «Nous sommes arrivés ce matin et avons découvert le corps de cet homme. Ce n’est pas un visage qui me semble familier.

On n’a pas l’habitude de le voir roder ici. En effet, ils sont nombreux qui ont fait de cet endroit leurs maisons. Le fait qu’il ait son sac à dos auprès de lui laisse croire qu’il s’agit peut-être d’un voyageur qui passait dans la nuit et qui s’est fait agresser car il y a de nombreux bandits ici», raconte un agent de la police municipale. «Plusieurs personnes habitant divers quartiers des villes viennent de temps en temps pour se droguer ici.

Il a peut-être consommé un peu plus de dose qu’il n’en faut», martèle un conducteur de moto ayant l’habitude de passer du temps au marché du pont. La police présente sur les lieux a circoncis des lieux en attendant d’ouvrir une enquête pour découvrir l’identité du corps et les causes exactes du décès de cet homme.