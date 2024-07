CAMEROUN :: Paul Biya Sous la flamme olympique à Paris. Yaoundé Sous la flamme des rivalités de succession :: CAMEROON

L’ouverture des jeux olympique s’ouvre avec faste et solennité à Paris, la capitale Française. Parmi les hôtes de marque, Paul Biya le Président du Cameroun. Sur place au Pays, rivalités et coups bas qui cachent mal les luttes de succession se poursuivent. La presse en fait écho.

Le Baron Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux Olympiques peut dormir en paix. Tout ira plus vite, plus haut et plus fort à Paris. Sur le sujet, Cameroon Tribune, le quotidien Camerounais à capitaux publics s’exclame « Et que la flamme s’allume ! ». La plus grande compétition sportive sera officiellement ouverte ce vendredi dans la capitale française avec la remarque du président de la République Paul Biya. Le chef de l’Etat qu’accompagne la première dame, est arrivé dans la capitale française avant-hier. Dans ce décor des J.O 2024, « Le Cameroun vise le podium à Paris ». Avec, sous Le Drapeau 6 athlètes engagés dans 4 disciplines (Athlétisme, Judo, Tennis de table et Natation), le Cameroun arrive avec de grandes ambitions aux Jeux Olympiques de Paris 2024 qui s’ouvrent ce vendredi 26 juillet…

Cependant qu’au Palais Présidentiel de l’Unité à Yaoundé le journal Dernière Heure paraissant justement à Yaoundé note des « Rivalités et coups bas… ». Pour le journal, La lutte pour la succession du chef de l’Etat Paul Biya n’est plus de la fiction. Une analyse froide des faits et gestes qui se passent aujourd’hui au Cameroun démontre clairement que ce sujet n’est plus tabou dans le sérail, et que certaines personnalités faute de se déparquer publiquement, ont tous le regard tourné vers l’homme du 6 novembre 1982 on a fraichement en mémoire l’actualité qui a défrayé la chronique autour de la SNH.

Ces luttes dans le Sérail sont sous tendues par la Mal gouvernance qui s’illustre par « 54 Pca en situation irrégulière » Le journal Echo d’Afrique estime que la malgouvernance est devenue le mode gestion du pays. Selon la réglementation en vigueur au Cameroun, le mandat des Présidents des conseils d’administration ne devrait pas excéder 6 ans. Pourtant ils sont à 10, 20 et 30 ans pour certains, et cumulent en même temps pour d’autres, des postes de ministres.

Il en est de la Société nationale des hydrocarbures ou l’administrateur Directeur General trône depuis trois décennies. Un conseil d’administration a été convoqué au palais même. Pour sans doute débarquer le sempiternel ADG Adolphe Moudiki. C’était sans compter avec les us en la matière qui ont la peau dure au Cameroun. Le quotidien Le Messager de Douala parle d’une « Tempête dans un baril de Pétrole ». Délocalisé au Palais de l’Unité après le rendez-vous manqué du 17 juillet au siège, le Conseil d’administration extraordinaire de la Snh tenu hier mercredi 24 juillet, a accouché d’une souris. Annoncé sur le départ, Adolphe Moudiki, l’Administrateur Directeur général de 85 ans, absent de son poste depuis de longs mois à cause de son état de santé chancelant, conserve ‘’ son trône ‘’ tant convoité.



Et pourtant, toutes les raisons du « débarquement » étaient réunies. A l’instar de « Les comptes 2023 rejetés » comme écrit à sa grande une le journal La Météo. Pour le journal, C’est l’une des conclusions du Conseil d’Administration tenu, ce 24 juillet, à Yaoundé. Le communiqué y relatif, rendu public, le même jour, révèle, également, que la transaction de rachat, par cette entreprise que gère Adolphe Moudiki, de 10% des actions jadis détenues par Savannah Energy dans le capital de Cotco SA, n’a été approuvée ni par le chef de l’Etat, ni par le Conseil d’Administration.

On le voit bien, les batailles au sein du sérail s’annoncent plus rudes. Notamment entre Ferdinand Ngoh Ngoh secrétaire général de la Présidence de la République et et Adolphe Moudiki Administrateur Directeur General de la Société Nationale des Hydrocarbures. Le journal Emergence de Yaoundé conclut que « Le bras de fer se poursuit ».