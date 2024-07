FRANCE :: LA SOIREE DE L’HUMANITAIRE by Cécile Henriette

C’est à la mairie d’Arcueil, à seulement trois minutes de la gare, que se déroulera, le 5 octobre 2024, de 16 heures à 1 heure du matin, sur la ligne du RER B, place des Examens, la soirée de gala organisée par l’association La Mbamoise Internationale sous la direction de Cécile Henriette. Portée par un élan de cœur inépuisable, cette association se dédie à l’action humanitaire avec une passion qui illumine chaque événement. Chaque année, participer à cette belle activité festive est un véritable plaisir, surtout lorsqu’elle est organisée pour une cause aussi noble : offrir un brin de bonheur aux enfants du Cameroun pendant les fêtes de fin d’année.

C’est depuis 2018, que Bovisaf déploie des actions humanitaires et sociales en faveur des orphelins, des veuves et des nouveau-nés. En décembre, l’association se donne pour mission de transformer Noël en un véritable rêve pour ceux qui en ont le plus besoin. En septembre, elle se consacre aux orphelinats en fournissant des fournitures scolaires et en soutenant la scolarisation des enfants. Par ailleurs, Bovisaf contribue de manière significative aux maternités en les dotant de berceaux, de matelas et de médicaments essentiels, garantissant ainsi un meilleur accueil des nouveau-nés.

Elle offre un soutien aux jeunes entrepreneurs en leur fournissant des financements et du matériel. Dans un avenir proche, l’association envisage de créer une initiative durable : la construction d’un centre d’accueil dédié à l’incubation et à la réinsertion sociale et professionnelle. Ce centre offrira un hébergement temporaire et mettra à disposition une infirmière de proximité, afin d’assurer un soutien complet et personnalisé à ceux qui en ont besoin.

Cette association œuvre sans relâche pour garantir un accès à une éducation de qualité aux populations les plus vulnérables et marginalisées, en particulier les enfants du Mbam et Inoubou. À chaque rentrée scolaire. Fondée sur les valeurs de solidarité, d’inclusion et d’intégrité, et grâce au soutien indéfectible de ses donateurs, l’association parvient à concrétiser ses projets annuels. Dans cette ambiance vespérale, la Mbamoise et ses membres se pareront de leurs plus beaux atours pour cette grande festivité. La soirée promet d’être mémorable, agrémentée par la présence de la chanteuse Julia Young, de Christian Yombo et de Périgord Nya Fabo. La musique et un dîner d’honneur rythmeront cet événement d’exception.

Cette journée s’annonce également comme une opportunité unique pour échanger avec d’autres personnalités éminentes qui ont annoncé leur présence. Une soirée de respect mutuel et d’échanges constructifs, où la solidarité brillera de mille feux. Il faut remercier les promotrices et toute l’équipe organisatrice pour cette magnifique initiative. Qu’il s’agisse de Cécile Henriette ou d’autres membres de la diaspora, leur dévouement infatigable contribue au rayonnement de leur pays d’origine en général, et de leur département en particulier. Grâce à leur travail acharné, elles dessinent les contours d’un avenir plus radieux pour les enfants du Cameroun. Ainsi, sous le ciel étoilé d’Arcueil, la Nuit des Actions Humanitaires promet d’être un moment d’émotion, de partage et de générosité, un véritable hymne à l’amour et à la solidarité.

Information et contact: +337 71 27 74 43