CAMEROUN :: Kondengui : Emprisonnés pour 12 000 Fcfa :: CAMEROON

Basagar et Belo Nasser Abdou sont détenus dans ce pénitencier depuis janvier 2020.

Robert Basagar et Belo Nasser Abdou ont vu leur vie basculer depuis janvier 2020. Ils passent leurs jours entre les murs du « Kossovo ». La vingtaine révolue, les deux commerçants sont à la barre. Ils sont accusés de vol en coaction au cours duquel ils ont emporté un téléphone portable et une somme de 12 mille Fcfa. Dans la nuit du 31 décembre 2019 à Yaoundé, au lieu-dit Poste Centrale, la victime sera violentée avant d’être dépouillée.

A bord de son véhicule, elle fera un arrêt pour acheter des friandises. Il va passer une commande de 400 Fcfa et va remettre un billet de deux mille Fcfa. La victime va se voir déposséder de manière violente son téléphone portable et une somme de 12 000 Fcfa. Au moment où se déroulent les faits, une patrouille de la gendarmerie de passage va appréhender les deux présumés voleurs. Mis aux arrêts, Robert Basagar et Nasser Abdou vont être reconnus par la victime comme étant ses agresseurs. Conduits à la gendarmerie, Belo Abdou va reconnaitre les faits lors de l’enquête préliminaire.

A la suite des éléments retenus, l’affaire sera soumise au Tribunal de grande instance du Mfoundi. Lors de la dernière audience les deux présumés voleurs vont nier les faits. Robert Basagar pour disculper le tandem va pointer un doigt accusateur sur le nommé Fabrice. Face au tribunal en ce 06 mai 2021, Abdoul choisit comme option de ne rien dire, tandis que Basagar décide de parler après avoir juré et accepté d’être soumis à toutes les questions du tribunal.

A la suite des éléments reçus, le procureur requiert que les deux présumés voleurs soient reconnus coupable de vol aggravé en coaction par le tribunal. La prochaine audience se tiendra le 2 juin 2021.