La Déportation Illégale au Cameroun : Un Préfet Peut-il Être Poursuivi en Justice ? :: CAMEROON

Au Cameroun, la déportation d'un citoyen pour ses critiques envers le régime est un acte illégal qui constitue un facteur de trouble à l'ordre public. Si le préfet du Mfoundi décide d'exiler un citoyen en dehors de son département en raison de ses opinions politiques, alors ce préfet sera poursuivi en justice pour atteinte grave à la liberté d'opinion et pour abus de pouvoir. Cet abus de pouvoir se manifeste par l'utilisation de prérogatives non accordées par la loi.

Un tel acte illégal et injuste de déportation ou d'exil peut entraîner des réactions d'indignation et des soulèvements de protestation. Si les populations se soulèvent à cause de déportations effectuées sans aucune base légale, le préfet devra répondre de ses actes devant la justice pour trouble à l'ordre public. En effet, la réaction de ce préfet zélé relève de l'imposture, de la mauvaise foi ou de son incapacité à appréhender les véritables problèmes auxquels le Mfoundi et le reste du Cameroun sont confrontés aujourd'hui.

Les Sources du Désordre au Cameroun

Pour prévenir le trouble et maintenir la paix, le préfet doit avoir le courage de mettre en avant et de toucher du doigt les véritables sources potentielles du désordre au Cameroun. Les sources potentielles qui peuvent menacer gravement la paix sont multiples :

- Absence de démocratie et refus d'organiser des élections justes, équitables et transparentes par le biais d'une réforme consensuelle du système électoral.

- Confiscation du pouvoir par la fraude et la violence policière.

- Tribalisme d'État et favoritisme dans le recrutement au sein de certaines grandes écoles.

- Taux élevé de chômage chez les jeunes diplômés, extrême pauvreté, mal gouvernance, et le mal-être qui en découle.

Ces facteurs provoquent la colère des Camerounais et expliquent leur réaction critique vis-à-vis d'un régime qu'ils jugent incompétent, corrompu et inconscient. Les circonstances exigent de travailler dur pour sortir le pays du sous-développement et de la pauvreté généralisée.

Une Analyse Objectivement Critique

Lorsqu'on analyse objectivement la situation politique du Cameroun, on constate que ce sont ces problèmes qui poussent les citoyens à critiquer le régime de Yaoundé. Menacer aveuglément les gens en prétendant qu'ils n'ont pas le droit de critiquer ceux qui président aux destinées de leur pays ne résout rien. Il faut montrer qu'on est capable d'identifier la source des problèmes et qu'on est vraiment à la hauteur des responsabilités qu'on assume.

Au lieu de ces fuites en avant orchestrées par le régime à travers le préfet du Mfoundi, il faut avoir le courage d'interroger les causes de ces critiques et les intégrer dans la recherche de solutions. Sans s'attaquer aux racines profondes des problèmes, aucune solution ne sera durable.

Que Faire Maintenant ?

Il faut remplacer ceux qui cherchent à résoudre les problèmes en ne s'attaquant qu'aux conséquences par ceux qui comprennent qu'il est nécessaire de s'attaquer aux causes. Un changement de paradigme est nécessaire pour redorer l'image de la gouvernance au Cameroun.

C'est pourquoi il est essentiel de s'inscrire sur les listes électorales et de se préparer à voter pour le changement. Inscrivez-vous et votez pour mettre fin à l'esbroufe, au népotisme et à la tyrannie qui obscurcissent l'avenir d'un pays jadis promis à un bel avenir. Aujourd'hui, le Cameroun est plongé dans une gadoue où des esprits rétrogrades envisagent encore la déportation des êtres humains, en méprisant les valeurs de liberté acquises au fil des siècles par le monde libre.

Le changement est entre vos mains. Inscrivez-vous, votez, et faites entendre votre voix pour un Cameroun meilleur et plus juste.