CAMEROUN :: Cyber sécurité : CAMTEL accueille l’ESIGY :: CAMEROON

L’entreprise de télécommunications recevait dans ses locaux la 19ème promotion de l’école de guerre le 15 juillet dernier

Il était 13h30 ce 15 juillet 2024 lorsque les locaux de la cameroon télécommunications se remplissaient de militaires en tout genre. Camtel recevait en effet ce jour la 19ème promotion de l’école supérieure internationale de guerre de Yaoundé(ESIGY).

Les 61 stagiaires de ladite venus de 26 pays(Benin, Nigéria, RDC, France, Maroc) ont assisté à diverses activités. A commencer par le mot de bienvenu de madame la directrice générale de Camtel représentée par son directeur général adjoint M. Daniel Désiré OLLE. Ce dernier n’a pas caché sa joie et sa satisfaction pour l’évènement : « je souhaite que le lien armée-nation, cher au chef de l’état s’épanouisse à travers des cadres d’échangez comme cette rencontre ».

Les membres de l’ESIGY ont ensuite pu assister à divers exposés sur des sujets tels que l’intelligence artificielle et la cyber sécurité appliquée aux domaines de la défense et du maintien de l’ordre. Des exposés menés sous les yeux du général de brigade Valère NKA, commandant de l’école de guerre. Il a par ailleurs, au cours de son allocution montré le bien fondé de leur visite au siège de Camtel. « notre visite se situe dans le cadre du module leadership et management de la formation de nos auditeurs et le thème choisi est ‘’intelligence artificielle, menace ou opportunité pour l’Afrique’’ » a-t-il expliqué après avoir remercié l’équipe dirigeante de Camtel. Une entente mutuelle illustrée par une remise de cadeau de Camtel aux membres de l’ESIGY.

Rappelons que la Cameroon télécommunications se tient depuis longtemps aux côtés des forces armées et de défenses camerounaises et africaines. L’entreprise de télécommunications avait notamment reçu l’école de guerre de Libreville le 22 avril dernier dans le cadre de la coopération Cameroun-Gabon.