CAMEROUN :: NECROLOGIE: VOICI LE PROGRAMME DES OBSEQUES DE M. AYISSI AYISSI FRANCOIS FERDINAND :: CAMEROON

Il s'appelait Ayissi Ayissi François Ferdinand. C'était le bien-aimé père de notre confrère Sylvain Andzongo du Groupe de Presse "Investir au Cameroun ".

Instituteur Principal de Classe Exceptionnelle de l'Enseignement Général, Monsieur Ayissi Ayissi François Ferdinand, sans tambour ni trompette, et avec la discrétion et l'humilité qui caractérisent les plus grands serviteurs de la Nation, a éduqué les enfants du Cameroun, du Nord au Sud, sans aucune discrimination ou a priori.

Seulement, la vie ne lui a pas été reconnaissante. La vie lui a fait fausse route. Elle lui été ingrate et infidèle. Mais quoi donc ! La justice de la vie est arbitraire. Elle est comme une mauvaise femme : elle aime trop souvent ceux qui la malmènent, lui infligent des sévices, et n'ont aucun égard pour elle.

Monsieur Ayissi Ayissi François Ferdinand meurt avec une facilité choquante et déconcertante, le 29 mars 2021, suite à une anodine maladie de quelques jours. Une maladie qui n'était pas destinée à plier l'homme plein de vie qu'il était. Monsieur le Directeur nous a semés, il nous a surpris.

Il est parti sans crier gare. Ironie du soir, Monsieur Ayissi Ayissi François Ferdinand meurt à 01 jour de son 61 ème Anniversaire. Choquant. Il venait de prendre sa retraite de Fonctionnaire, et n'a eu le temps de récupérer de ses 35 ans de service.

Hélas ! Trouble. Enfin... Doit-on épiloguer sur la mort? Une chose aussi banale, notre voisine de chaque jour? Une ennemie familière ? Monsieur Ayissi Ayissi François Ferdinand est parti sur la pointe des pieds.

Pour toute la vie qu'il a vécue et pour l'œuvre pérenne accomplie, daigne sa famille agréer ce modeste hommage que lui rend la rédaction de Camer.be dont il fut l'enseignant, l'éducateur d'un de ses rédacteurs.

Voici le programme des obsèques de Monsieur Ayissi Ayissi François Ferdinand.

Vendredi 07 mai 2021 -10 H 00: Levée de corps à la morgue de l'hôpital de district d'Obala ( département de la Lekie, région du Centre Cameroun);