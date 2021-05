CAMEROUN :: Tecno enrôle Muriel Blanche et Daniel NSANG pour son Camon 17 :: CAMEROON

Le géant de la téléphonie mobile Tecno prépare quelque chose de grand. Ainsi donc, pour pouvoir donner un autre niveau ou encore ‘’level’’ à leurs produits comme on dit chez nous, le groupe TECNO a signé ce 30 avril un partenariat avec deux stars Camerounaises : Daniel NSANG Junior et Muriel Blanche. C’est en compagnie de deux représentants de l’entreprise TECNO (Wilie Bataka qui est Designer Central Africa et Gloria Nodi qui est responsable de la communication de TECNO) que l’accord a été conclu sous le regard de la presse. Deux grosses figures du showbiz Camerounais qui auront cette charge de mettre encore plus en avant les derniers produits TECNO pendant quelques mois. Camon 17 et Spark 7 sont les principaux produits qui bénéficieront de ces services.

Les meilleures stars pour les meilleurs produits (TECNO)

Bien évidemment il y’a star et star. Cette fois, le dévolu a été jeté sur Daniel NSANG et Muriel Blanche. Des géants dans leurs domaines. En effet, Acteur Camerounais, entrepreneur et mannequin pro, Daniel NSANG est un jeune qui éblouit le monde par son talent. Ses apparitions dans la célèbre série Madame Monsieur n’ont fait que le propulser encore plus haut au point où il serait un chouchou des téléspectateurs. Pour sa part, Muriel Blanche est cette jeune femme entrepreneure, influenceuse qui bouge et fait beaucoup bouger les choses. Ses derniers projets à succès ne lui auront que donner un surplus de tout. Il faut regarder son dernier film « Aline » pour comprendre de quoi elle est capable.

Des produits très highs

Très habitué à voir des produits TECNO de bonne qualité et haut de gamme, les dernières sorties à savoir le Camon 17 et la spark 7 vont révolutionner le monde de la téléphonie mobile et surpasser toutes les attentes. Les deux stars n’auront donc pour but que de préparer les gens, les accompagner dans la découverte de ces produits et leur permettre d’accueillir les changements qu’apporteront le Camon 17 et la Spark 7 dans notre quotidien. Avec eux, plus rien ne sera plus pareil car certains découvriront la face cachée du monde qui les entoure et des merveilles inconnues qui s’y trouvent.

Les prochains mois à venir très mouvementés pour Daniel et Muriel

On le sait tous, cet accompagnement des deux stars camerounaises est sur une durée bien précise. Un temps où TECNO fera plusieurs gagnants à travers des jeux concours. Effectivement, pendant plusieurs mois, Daniel et Muriel pourront faire des gagnants de plusieurs lots divers à travers ce qu’ils ont appelé le « SPARK SHOW ». L’aventure s’annonce gagnante pour tous et très intéressante…