CAMEROUN :: Afrik-Inform Awards: Les nominés sont connus :: CAMEROON

Le comité d'organisation de cet événement a réuni la presse mardi 27 avril dans un hôtel de ville de Douala pour présenter les contours de cette nouvelle édition des Awards d'Afrik-Inform.

Le 26 juin prochain à l'hôtel Mont Fébé de Yaoundé se tiendra la deuxième édition des Awards d'Afrik-Inform. La cérémonie qui récompense les acteurs majeurs de la scène politique au Cameroun.

Pour préparer cet événement d'envergure, le comité d'organisation chapeauté par Aristide Bounah le directeur de publication du média en ligne Afrik-Inform a trouvé opportun de réunir les hommes et femmes de médias pour leur présenter les spécificités et surtout les contours de cette édition qui se veut celle de la confirmation.

Il faut préciser que les Afrik-inform Awards sont un évènement qui vise à remettre le citoyen au centre du jeu politique, en lui permettant de célébrer et/ou de sanctionner ses leaders et ses dirigeants. Pour y arriver, le comité d'organisation a scruté L’ensemble des acteurs sociaux, politiques et même économiques pour après permettre aux citoyens de voter légitimement et en toute liberté. Pour cette autre édition, Quelques médias ont été mis à contribution pour donner plus d’échos et d’éclat à cette deuxième édition qui se veut un évènement inédit.

A partir du 1er mai 2021 , les citoyens sont appelés à voter leurs acteurs de la scène politique préfèrés selon les catégories et selon leurs préférences . Il s'agit ici des 10 meilleurs députés, les 10 meilleurs maires, le meilleur super maire du Cameroun, l’homme politique de l’année, le meilleur analyste politique, le meilleur chef de département ministériel, la femme politique de l'année, le camerounais 2020 de la diaspora, le meilleur influenceur Web, le meilleur acteur de la société civile, le meilleur journaliste politique (presse écrite), les meilleures émissions politiques radio et télé.

Pour cette deuxième édition on a des catégories comme homme politique de l'année dans laquelle on retrouve des personnalités comme Cabral Libii, jean Michel Nintcheu, Jacques Fame Ndongo et Maurice Kamto ou encore celle de meilleur Camerounais de la diaspora où on retrouve des personnalités comme Francis Nganou, Arsène Tema Biwolé, Charlotte dipanda et Claude Lavie Kameni sont annoncées comme étant les plus disputées au vu des profils des nominés.

La conférence de presse de ce mardi a permis aux hommes et femmes de media de mieux appréhender le mode de vote. Ce qui a été expliqué par les ingénieurs de l'entreprise partenaire de l'événement chargée d'optimiser ce pan de l'organisation. Le responsable a rassuré sur la fiabilité du système, faisant comprendre par la même occasion au public quelle vote sera payant à hauteur de 100/ vote. Le votants pourront librement choisir leur mode de paiement (Orange money, MTN mobile money et même PayPal).

Si L’objectif ici est entre autres de susciter l’éveil des consciences chez les populations, promouvoir le vivre ensemble, la démocratie et l’Etat de droit, amener les élus locaux à être plus compétitifs , les Afrik-Inform Awards souhaitent pour cela récompenser ceux qui se sont distingués de façon assez remarquable tout au long de l’année écoulée.

Le rendez-vous vous est donc pris pour le 26 juin prochain dans l'une des salles de l'hôtel Mont fébé de Yaoundé et toute les conditions sont en train d'être réunies pour que l'organisation soit optimale malgré le contexte sanitaire actuel.