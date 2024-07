CAMEROUN :: Challenge micro projet Kerel Kongossa : Pierrette Tefouet remporte la somme de 150 000 FCFA. :: CAMEROON

Ladite somme lui a été remise ce 4 juillet à Yaoundé par la présidente fondatrice des établissements cosmétiques "Carimo" en la personne de Madame Carine Mongoue.

Ce projet mis sur pied par la PDG Carimo vise à soutenir la jeunesse Camerounaise pouvoiryeur d'emploi et d'économie, c'est donc en collaboration avec le célèbre groupe Kerel Kongossa de Nick Minyono que ce projet a été lancé il ya quelques mois via cette page très active qui cumule des millions d'abonnés à travers le monde; à l'intention des jeunes entrepreneurs camerounais ayant des projets non encore réalisés, le projet ayant plus de like remportera la cagnotte de 150.000 FCFA telles ont été les conditions de participation de ce jeux concours.

Il faut le préciser, d'après Nick Minyono promoteur du Label Kerel Kongossa plus de 700 micro projets ont pris part à cette première édition du "challenge micro projet" ; notons tout de même que les dits micro-projets appartiennent aux membres inscrits sur la plate forme Kerel Kongossa.

Pierrette Tefouet la gagnante de ce premier challenge du mois de juin remporte ainsi une somme de 150.000 FCFA grâce son micro projet axé sur l'élevage des silures .

Ce chèque remis ce 4 juillet lui permettra de soutenir son projet qui fait encore ses marques dans l'univers de l'entrepreneuriat jeune.

«Un sentiment de reconnaissance à l'intention de l'initiatrice du projet qui croit et soutien la jeunesse Camerounaise en mettant en place de telle initiative, les membres de Kerel Kongossa sans eux je n'aurais pas remporté cette cagnotte, ils ont cru a ce micro projet , et à M. Nick Minyono qui a pensé un jour mettre en place cette plate forme», s'est exprimée Pierrette Tefouet au sortir de cette cérémonie.

Notons en fin de compte, que l'aventure ne s'arrêtera pas en si bon chemin , dans les prochains mois le prochain challenge pour ceux qui ont des projets non encore réalisés sera lancé via la page Facebook Kerel Kongossa souligne son promoteur Nick Minyono au sortir de cette cérémonie riche en couleur.