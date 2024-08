CAMEROUN :: CETTE DOUBLE MEDAILLE DE JOEL embiid :: CAMEROON

À peine les Jeux Olympiques achevés, Joel Embiid s’est envolé vers sa terre natale, le Cameroun, où il a été accueilli avec les honneurs par le ministre des Sports. Là, une médaille lui a été décernée, non pas par un quelconque officiel, mais au nom du Président de la République lui-même, en pleine tournée à Caen pour commémorer le débarquement des Alliés. En cet instant solennel, Joel n’était plus simplement un médaillé américain, mais bel et bien un fils du Cameroun, ce pays qu’il aurait voulu représenter s’il en avait eu l’opportunité.

Durant le tournoi olympique, chaque apparition de Joel sur le terrain fut marquée par les sifflets du public, témoignant de leur déception face à son refus de jouer pour l’équipe de France, malgré un appel personnel du Président Emmanuel Macron. Mais le Cameroun, en lui offrant cette médaille, a tenu à rappeler au monde que Joel est avant tout l’enfant de son pays, avant d’être celui d’ailleurs. Bien qu’il ait porté les couleurs américaines, son cœur battait pour le Cameroun.

Tel est le message subtil mais puissant de cette cérémonie modeste mais symbolique au ministère des Sports. Cette distinction est un rappel éclatant du potentiel inestimable du Cameroun, une terre où les talents s’épanouissent souvent au-delà des frontières. Qu’il s’agisse de football, de boxe, de basket ou encore de lancer du poids, les Camerounais excellent dans tous les domaines. Il est cependant frappant de constater que c’est à l’étranger que beaucoup trouvent les moyens de s’accomplir pleinement.

Cinq athlètes d’origine camerounaise ont participé aux Jeux Olympiques, chacun sous un drapeau différent, mais c’est Joel Embiid qui a brillé parmi eux, décrochant l’or pour les États-Unis lors des JO 2024 à Paris. Aujourd’hui, il reçoit la médaille de commandeur de l’ordre de la valeur, une reconnaissance qui, bien que prévue avant les Jeux, trouve tout son sens après son triomphe. Le Cameroun, malgré les obstacles, trouve toujours une issue, une lumière au bout du tunnel. Joel Imbiid en est l’incarnation, un symbole de la persévérance et de l’attachement indéfectible à sa patrie.