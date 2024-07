CAMEROUN :: Méditation indigène d’un sauvage émancipé: Drôle de démocratie et drôles de démocrates :: CAMEROON

Terrible, on n’y comprend plus rien du tout, absolument plus rien. Le monde est construit et agité depuis des lustres par des champions d’un truc qu’ils ont baptisé « démocratie ». Le fond serait que le peuple est souverain, que le pouvoir appartient au peuple, que c’est à lui de décider. D’accord, mais voyons en cas pratiques.

Voici, il y a une élection en France, le parti du président en sort très minoritaire, dernier de la classe. Ce sont les élections européennes, pour composer le parlement des civilisés qui un jour de 1884, s’octroyèrent le droit de se partager des terres perdues peuplées de sauvages sans âmes ni droits en Afrique.

Alors, le fameux président, un grandiloquent, brillant talentueux et teigneux jeune homme venu du monde impitoyable de la spéculation financière, qui rappelait il y a peu aux Nigériens, Maliens et Burkinabés que le pouvoir appartient au peuple, décide, en bon maître de science politique et de pratique démocratique, de « RENDRE LE POUVOIR DES ELUS AU PEUPLE AFIN QUE CELUI-CI SE PRONONCE SUR LE CHOIX DE LA REPRESENTATION PARLEMANTAIRE NATIONALE, MOINS SON POUVOIR A LUI CURIEUSEMENT ».

Et hop, le peuple s’est prononcé, en confirmant son choix précédent des européennes, c’est-à-dire en faisant du même parti, celui d’une brave dame nommée MARINE LE PEN, premier parti de France, donc majoritaire dans le pays. Attendez, que se passe-t-il après ? On voit le même président, appeler à tuer seulement le choix souverain. La démocratie, c’est donc quoi véritablement pour ce jeune homme ? On vote quelqu’un, un parti, et il se lève pour refuser. Vraiment, pire qu’au Niger, au Mali et au Burkina. Bep bep bep, pauvre tricheur.

Plus loin de là, aux Etats Unis, un mec qui à la suite d’une défaite électorale avait organisé le saccage du parlement, allant jusqu’à emporter même l’ordinateur de la présidente de la chambre des députés. On se souvient que ses hommes armés avaient pris d’assaut le capitale et tiré à balles réelles sur les policiers. Ce n’est pas tout est encore candidat. Tenez, le mec, est un champion des scènes d’adultère et porno, en plus d’être un maître sans rival de la fraude du fisc. Sa place dans n’importe quel esprit, serait en prison, et pour des millions d’années. Non, le gars va encore être élu président, et tout le monde là-bas regarde. C’est la démocratie.

Ecoutez donc les radios de ces gens-là, et vous entendrez que ce qui les préoccupe, c’est le prix des costumes du président tchadien, comme si quelqu’un en Afrique se souciait du prix des costumes de leurs propres présidents et des bijoux de leurs épouses. Et puis culottés comme ils sont, les voici interrogeant un président camerounais sur sa longévité au pouvoir, sans rire, sans réserve, en rupture de tout le protocole diplomatique, de toute civilité et de toute convivialité élémentaire.

Franchement, foutez-nous la paix dorénavant avec vos trucs mafieux de démocratie et de démocrates.

Yaoundé, le 04 Juillet 2024