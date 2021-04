CAMEROUN :: Autoroute Yaoundé - Nsimalen: Fin des travaux de la section rase campagne d'ici fin novembre :: CAMEROON

Le Comité de pilotage interministériel de l’autoroute Yaoundé-Nsimalen s'est réuni ce jeudi 22 avril 2021. Les travaux ont été présidés par la ministre camerounaise de l'Habitat et du Développement urbain ( Minhdu), Célestine Ketcha Courtès. De ces travaux, Camer.be a appris qu’en plus de l’échangeur de Nsimalen et ses bretelles, la totalité de la section courante du linéaire rase campagne sera achevée en mi-novembre, relativement à la CAN 2022 qui se tiendra au pays.



A ce jour, la section courante du projet est revêtue ; le principal ouvrage de l’échangeur de Meyo est achevé, et les différentes bretelles sont en cours de construction. Le matériel d’éclairage public est en cours de livraison, les fleurs et les arbustes pour l’embellissement, plantés. La ministre Célestine Ketcha Courtès a invité l’entreprise à se mobiliser sans délai sur la RN3 pour l’achèvement de cette bretelle-là.



Le projet de construction de l’autoroute Yaoundé – Nsimalen est l’un des projets les plus importants du gouvernement camerounais. Ce projet qui se réalise au cœur de Yaoundé, permettra de relier le centre-ville de la capitale politique du Cameroun, à l’aéroport de Nsimalen, et ce, dans un temps record de 15 minutes, grâce à la fluidité du trafic y relative. Une nouvelle ère qui s'ouvrira donc, contrairement aux 90 minutes habituelles que nécessitent le trajet.

La réunion du comité interministériel du projet de l'autoroute Yaoundé - Nsimalen s’est ténu en visio-conférence en raison de la pandémie du Coronavirus qui perdure. La ministre de l’Habitat et du Développement urbain, ainsi que toutes les parties prenantes, ont fait le point de la situation actuelle avant de définir les orientations stratégiques nécessaires pour l’achèvement des travaux.



Selon les rapports du secrétariat technique qui appuie le Comité de pilotage, il ressort qu’à ce jour, la totalité de la section courante du projet est revêtue. Ainsi que l’échangeur de Nsimalen et ses bretelles. Le principal ouvrage de l’échangeur de Meyo est achevé. Les différentes bretelles sont en cours de construction.

Toutefois, la libération des emprises reste un frein à l’avancement du projet. Certains sites nécessitent une réinsertion rapide à la dynamique urbaine qui s’est créée le long du corridor de l’autoroute. "J’ai d’ailleurs instruit le directeur général de MAETUR, de faire des propositions d’aménagement de l’ancien site de cette école publique de Meyo", a fait savoir la ministre Célestine Kecha Courtès.

Entre autres dossiers soumis à l'attention ce Comité, l’on peut citer le dossier relatif à la suppression des 326 mk de la section courante située à la fin du projet dont la libération des emprises risque de plomber les objectifs visés ; la validation de la modification de la structure de la chaussée sur la RN3, et la libération des emprises nécessaires et complémentaires à l’achèvement du projet, et son raccordement aux autres voies urbaines existantes. Des situations qui ne sont pas sans conséquences sur l’avancement du projet.

Dans le but de lever les difficultés que rencontre ce projet, la libération des emprises, le déplacement des réseaux des concessionnaires, et la présence de plusieurs zones marécageuses (9 zones marécageuses représentant plus de 4 km pour un projet de 11,3 km au total), et les difficultés de paiement, ont retenu l'attention des membres du Comité de pilotage.

Au terme de cette session, des décisions permettant de lever les différents obstacles, ont été formulées en recommandations, avec des actions à mener à plusieurs niveaux : le maire de la ville devra procéder sans délai, à la démolition de la station OIL ENERGY, veiller à l’ordre public et à l’embellissement le long de la RN3 , et procéder aux libérations d’emprises restantes avec le concours de la Maetur. D'autre part, les entreprises sont invitées à se mobiliser sans délai, sur la RN3.

Pour Célestine Ketcha Courtès, la fin des travaux devra être effective en novembre 2021, et une simulation de l’ouverture de l’autoroute suivra immédiatement afin de mettre en service cet important projet initié par le président de la République, pendant la CAN 2021.

Vivement la fin des travaux de la section rase campagne de l'autoroute Yaoundé - Nsimalen !