Journaliste et directeur de la publication « Week-Infos », un tabloïd paraissant dans la ville de Douala, au Cameroun, Léopold Chamberlin Chendjou vient d'interpeller le Premier Ministre du Royaume de Norvège au sujet des actes de tueries perpétrés dans les régions anglophones du Cameroun. Selon lui, l'un des principaux commanditaires de ces actes de tueries et par ailleurs fondateur du Mouvement armé Ambazonian Defense Forces(ADF) réside en Norvège

L'intégralité de la lettre ci-dessous

A S.E JONAS GAHR,

PREMIER MINISTRE DU ROYAUME DE NORVÈGE.

MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE,

Le 11 Février 2024, Cherish Limnuyuh, 15 ans décède, tuée par une bombe sur la place des fêtes à Nkambe.

Le 17 Juin 2024, Awa Dieudonné Fon est abattu en plein jour à Buea, chef lieu de la région du Sud-Ouest par des hommes armés. Il avait célébré son mariage quelques semaines seulement avant.

Le 02 Juin 2024, le jeune Lancel Kum, infirmier à l'hôpital de district de Bafut est tué d'une balle dans la tête en plein service, devant les malades.

Le 20 Mai 2024, le Maire de l'arrondissement de Belo ainsi que ses deux adjoints sont abattus en plein jour à quelques mètres seulement du lieu des cérémonies marquant la fête nationale du Cameroun.

Le 02 Mars 2024, le Sous préfet de EKondo - Titi et ces collaborateurs sont tués par une bombe posée au passage de son véhicule.

En Juin 2021, 06 fonctionnaires en mission sont enlevés par des hommes armés et emmenés dans la forêt profonde. Ils seront froidement exécutés et enterrés dans une fosse commune. Leurs restes ont été retrouvés en 2024.

Le 21 Mai 2022, Lukong Francis, enseignant d’anglais à Jakiri , est enlevé, torturé et tué quelques jours plus tard. Son corps jeté au bord de la route. On lui reprochait d'avoir participé aux festivités de la fête nationale.

Le 09 Juin 2024, Agbor propriétaire et conducteur de son propre taxi échappe de justesse à un assassinat à Bamenda, son véhicule est incendié par des hommes armés. Sous le poids de la dette contractée pour acheter ce véhicule, il s'est suicidé.

MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE,

Ces quelques faits recensés sont loin d'être exhaustifs, et traduisent l'enfer que vivent les populations de certaines localités des deux régions anglophones du Cameroun.

Ces actes de cruauté sont commandités, encouragés et financés par un ressortissant Camerounais résident dans votre pays.

Il s'appelle Ayaba Choh fondateur du mouvement armé dénommé AMBAZONIAN DEFENCE FORCES ( ADF). Ce sont les membres de ce groupuscule qui sont responsables

des crimes ci-dessus évoqués.

Publiquement et dans les médias, Ayaba Choh revendiquent ces assassinats, félicitent ceux qui les commettent, et les encouragent à en commettre encore plus.

MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE,

comment comprendre que le Royaume de Norvège, terre d'accueil et d'hospitalité soit devenu un refuge, un havre de paix pour ce citoyen naturalisé qui appelle aux meurtres et aux destructions dans son pays d'origine ?

MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE,

quelle est la pertinence d'une revendication politique qui se construit à partir des appels aux meurtres et assassinats de pauvres citoyens sans défense ?

Le nommé Ayaba Choh vit paisiblement dans votre pays, ses enfants vont à l'école, il vaque tranquillement à ses occupations professionnelles. Mais aussi, il trouve assez de temps pour appeler aux meurtres, encourager les kidnapping et ...financer le terrorisme avec des ressources financières obtenues dans votre pays.

MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE,

par la présente, je me fais la voix de ces milliers de victimes du terrorisme des ADF de Choh Ayaba qui se posent cette lancinante question : POURQUOI LE ROYAUME DE NORVÈGE LE LAISSE FAIRE?

Cette voix veut comprendre pourquoi un pays comme le Royaume de Norvège qui a fait du respect des droits humains son identité continue de laisser le nommé Ayaba Choh mener tranquillement ses activités criminelles contre son pays d'origine ?

Ils ne sont pas les seuls à vouloir comprendre. Il y'a aussi l'opinion qui veut aussi mieux cadrer son ressenti vis à vis de votre pays.

MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE,

pour finir, Bryan, James, Henry, Martha, ex employés de la CDC aujourd'hui réfugiés à Douala (qui ont vu leurs doigts amputés) par des éléments armés aux ordres de Ayaba Choh vous chargent de présenter à sa majesté HARALD V, Roi de Norvège leur révérence.

*Enfant de Buea, Konye, Akwaya, Fontem, Kumba, Mayemen, Limbe, Tiko, Njinikom, Bamenda, Santa, Batibo,. Muyuka...