Non respect déontologie et l'éthique par TV Vision 4 :La diaspora camerounaise de Belgique condamne.

Dans une nouvelle escalade médiatique, la chaîne de télévision privée Vision 4 basée à Yaoundé, réputée pour ses dérives d'un autre siècle, a une fois de plus au cours de son journal télévisé de 20h du lundi 19 avril 2021 foulé au pied les règles et pratiques élémentaires en matière de communication sociale à travers un reportage haineux et extrêmement grave dans sa forme et son fond

Dans un reportage de 4 minutes, le journaliste de Vision 4, a selon nos sources monté et organisé son ubuesque scénario afin de porter atteinte à la personnalité de J. Remy Ngono, journaliste, homme de culture et chroniqueur sportif à radio France internationale.

Ce reportage n’a pas manqué de déclencher une vague d’indignation au Cameroun et à l'étranger, aussi bien dans la sphère politique que sur les réseaux sociaux.

Ces agissements inacceptables et condamnables, enfreignent les lois les plus élémentaires et les comportements d’usage en matière de communication sociale.

Le recours par Vision 4, média manipulé par des milieux camerounais dépités par leurs récents revers successifs à des procédés indignes et ridicules, portant atteinte au droit de la personnalité, est l’expression même de la perte de toute raison et d’une quelconque éthique.

Vision 4 a-t-il épuisé tous les problèmes du peuple camerounais qui aspirent dans son printemps démocratique à la liberté, à une vie digne et à un juste partage des richesses ou bien tente-t-il malheureusement, comme à son habitude,de fabriquer un ennemi imaginaire pour duper et détourner le citoyen camerounais de ses véritables préoccupations et de ses revendications légitimes ?

Le pire est que ce même média, le 15 novembre 2017, avait diffusé un reportage à charge contre Dr Vincent Sosthène Fouda sans être inquiété par l'organe de régulation de la communication au Cameroun. Que dire des multiples appels à la haine diffusés par ce média ?

Que ce soit le fruit de l'expression d'une frustration spontanée ou de campagnes délibérées, les reportages à caractères diffamatoires et haineux sont inadmissibles et inacceptables. Ceux qui tentent de manipuler la population pour servir leurs propres desseins, quels qu'ils soient, ne devraient pas oublier les conséquences tragiques de tels agissements dans l'histoire de l'Afrique.

Les attaques immorales de la chaîne de télévision Vision 4 découlent d’un acte condamnable qui n’a rien à voir avec l’éthique de la profession journalistique.

Par conséquent,

Nous condamnons avec force la tendance médiatique exprimée par cette chaîne de télévision privée Vision 4, tout en la mettant en garde contre le fait d'alimenter les sentiments d'animosité et de haine entre les peuples, contraire à la noblesse du métier de la presse.

Nous condamnons également avec la plus grande fermeté toute diffamation calomnieuse, tout appel à la haine et demandons instamment aux autorités camerounaises de faire en sorte que ceux qui en sont responsables, répondent de leurs actes.

Nous exigeons la radiation de la profession de journalisme ces citoyens qui méprisent le Code de déontologie des journalistes, sans oublier la suspension de ce media car, dans un pays normal, l'application effective des lois sur la diffamation et des media qui font étalage des contrevérités exigerait qu'ils soient suspendus parce que la démocratie ne peut fonctionner sans vérité.

Nous invitons enfin la presse et les médias au Cameroun à s'abstenir de toute réaction similaire à celle de Vision 4, afin de préserver le respect de l'éthique et de la déontologie de la presse, de l'objectivité et de l'intégrité.

Fait à Bruxelles le 20 avril 2021

- Le CODE (Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora

- Le Cercle Belgo-Africain Pour la promotion Humaine

- Le Mouvement de février 2008 au Cameroun

- Le Collectif National contre l’Impunité au Cameroun

- Action Solidaire Internationale

- Action Solidaire pour Marafa

- La Fondation MOUMIE

- Le Comité Citoyen pour la Libération des Prisonniers Politiques au Cameroun

Contact presse : comitedecoordinationcode@yahoo.fr