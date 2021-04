CAMEROUN :: LA RÉFORME DU CODE ÉLECTORAL MÉRITE QUE CES LEADERS AILLENT AU DELÀ DU SYMBOLE DE LA PHOTO :: CAMEROON

Je tiens à saluer cette rencontre entre leaders, responsables et figures politiques du Cameroun. Réunis autour de la question centrale, épineuse et déterminante de la réforme du Code électoral, ils ont amorcé la mise en place d’une plateforme dédiée.

La politique, celle qui se pare de vertus, s’incline devant l’intérêt général et adresse les questions fondamentales, dit-on, est aussi l’art du possible. Autrement dit, une façon d’articuler pensée, idées, programmes et actions pour qu’une société évolue.

Si tel est l’esprit qui guide cette rencontre, hotep ! Comme disaient cette partie de nos ancêtres de la vallée du Nil : bénédiction de paix !

On n’exorcise les vieux démons d’une vie politique comme la nôtre qu’en s’y attaquant de front. Les démons de ce landerneau politique qui a toujours relégué l’opposition, percluse de ses divisions, au rang d’accompagnateurs.

C’est donc en brisant les glaces des ressentiments recuits, des plafonds de verre et obstacles imposés par un système hérité du passé français au Cameroun, que des rapports de force nouveaux sont possibles. Ceux-ci peuvent être construits autour de choses simples : développer une tradition de travail autour de questions fondamentales ; conjuguer consensus et compétition pour le pouvoir ; obtenir ensemble des résultats sur des réformes déterminantes.

Je vois d’ici la moue dubitative de Cassandres ou tout simplement de citoyens, nombreux, échaudés par les échecs successifs des coalitions, regroupements et contacts entre formations de l’opposition ou de partis qui n’appartiennent à la majorité présidentielle.

Ce doute de raison, à l’épreuve des faits, a toute sa place. Seulement, il y’a lieu d’inciter les citoyens à plus de veille et d’exigence. C’est par ce moyen qu’ils mettront la pression pour que de telles initiatives ne finissent pas dans le secret des mallettes, le choc des égos, les calculs de positionnement.

Somme toute, si cette initiative prospère, on aura brisé le signe indien d’une sorte de malédiction de l’opposition camerounaise. Dans le cas contraire, il faudra se remettre, en imaginant d’autres approches, cent fois sur l’ouvrage.