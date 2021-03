MONDE ENTIER :: 5 mangas à succès sortis après 2010 :: WORLD

Si les plus anciennes séries trônent sans conteste au Panthéon des mangas, l'imagination ne s'arrête jamais et il serait injuste de croire que « c'était mieux avant. » Vous en voulez une preuve ? Voici cinq mangas sortis après 2010 qui ont eu un franc succès auprès des lecteurs, au Japon comme ailleurs.

My Hero Academia

Commençons avec ce manga sorti en 2014 qui tire son épingle du jeu de par son scénario simple mais jamais barbant. Dans un monde où les supers-pouvoirs sont légions au sein de la population, on suit le petit Izuku Midoriya, l’une des rares personnes à ne pas posséder de don. Cela ne l'empêche pas de vouloir tenter une prestigieuse école pour les super-héros ! Salué par les lecteurs, ce shonen prend de l'ampleur au fur et à mesure des tomes pour nous livrer une histoire aussi touchante que passionnante. L’une des grandes forces de ce manga réside dans la construction des antagonistes. On sait tous que faire de bons méchants magnifie le récit , et ici, l'auteur prend le temps de développer tous les personnages avec une régularité qui force l'admiration. Si l'on peut croire à une histoire enfantine au début, l'intrigue plonge de plus en plus dans une atmosphère sombre, sérieuse, évoquant des problèmes profonds sur la frontière entre le bien et le mal. Le tout, sans lourdeur et donc, pour notre plus grand plaisir !

Seven Deadly Sins

Ce manga sorti en 2012 plonge les lecteurs dans un monde imaginaire. On suit la quête d'une jeune fille et du chef des Seven Deadly Sins, Meliodas, pour retrouver les autres membres du groupe. Un mot peut résumer ce manga : classique. Mais s'il ne révolutionne pas le genre, les combats sont épiques et l'aventure est plaisante à lire. L'ambiance à cheval entre le médiéval-fantastique avec une touche propre au manga est captivante pour les amateurs du genre. L'auteur mêle avec brio la légende du roi Arthur, les créatures fantastiques comme les démons ou les fées pour nous livrer un monde cohérent et original pour un shonen. Il est facile de classer ce manga dans cette catégorie , mais si l'approche est assez commune, le monde est une merveille à découvrir et le récit est particulièrement divertissant.

Gambling School

Encore une intrigue prenant place dans une école ! Mais pas n'importe laquelle. "Gambling school" porte bien son nom et le lieu dédié à l'enseignement est avant tout le théâtre d'affrontement au travers de jeux d'argent. La meilleure note importe peu ici, il faut avoir le plus d'argent, mais surtout parier dans des jeux et défis toujours plus inventifs. Loin d'un Casino Royale, considéré comme l'un des 5 films influencés par le jeu , l'univers du manga est encore plus sombre, voire cynique. L'école entière surveille Yumeko l'héroïne, qui semble prendre plus de plaisir dans les parties endiablées en elles-mêmes que dans la victoire. Jusqu'où ira cette fille si différente des autres parieurs ? C'est tout l'intérêt de cet excellent manga sorti en 2014 !

Tokyo Ghoul

Dans le Tokyo dépeint dans ce manga, les ghouls, créatures monstrueuses capables de prendre forme humaine, se nourrissent des hommes. Kaneki, un étudiant, se fait un jour attaquer, mais survit grâce à une transplantation des organes de son bourreau. Il n'est maintenant plus tout à fait humain et son appétit semble s'éveiller à des goûts différents... Excellent manga adapté dans un animé qui a eu beaucoup de succès, "Tokyo Ghoul" se distingue par son atmosphère glauque et malsaine. Le rendu graphique est superbe, l'histoire est prenante, et l’évolution psychologique de son personnage principal en fait l’une de ses forces. Ce grand manga, sorti en 2011, est un must pour les amateurs d'atmosphères sombres et d’émotions fortes.

Demon Slayer