Route Nkolmesseng : Les précisions de Célestine Ketcha Courtès

Face au retard accusé dans le démarrage des travaux de bitumage de la désormais mythique route de Nkolmesseng, dans la Commune d’arrondissement de Yaoundé 5ème, madame le ministre de l’Habitat et du développement urbain, Célestine Ketcha Courtès, donne certaines explications aux populations riveraines.

Dans une interview fleuve accordée à Cameroon tribune, Célestine Ketcha Courtès, fait le point de la situation : « Sur très haut accord du Président de la République Paul Biya, il est prévu la réhabilitation de la voie principale de Nkolmesseng, sur financement de la Banque mondiale. A date, le décret d’indemnisation est déjà signé. Et il reste attendu la validation, par le bailleur de fonds, du plan d’action de réinstallation (PAR), avant le paiement des indemnisations aux populations riveraines négativement impactées. Les échanges sont en cours pour que cette validation puisse avoir lieu dans les plus brefs délais. Parallèlement, la commission interne de passation des marchés, placée auprès de la Communauté urbaine de Yaoundé s’active pour que l’attribution des marchés de travaux s’achève dans les meilleurs délais également. Sachons bien que décentraliser ne veut pas dire abandonner le pilotage aux seuls maîtres d’ouvrages délégués. C’est pourquoi j’ai prescrit à mes collaborateurs de continuer à coacher les Maires, en leurs garantissant un suivi de proximité. Il convient aussi de préciser que, le contrôle de ces travaux est d’ores et déjà attribué et que la signature du marché est en cours ».

Le bout du tunnel

« C’est vrai que la longue attente des populations de Nkolmesseng s’explique par le fait que, le Pdvir (Programme de développement des villes inclusives) a démarré ce projet par une phase d’identification des sous-projets, avec la consultation des populations et autres riverains. Avant de passer à la maturation à travers la réalisation des études techniques, ainsi que la signature du décret d’indemnisation. Cette phase prendra fin avec le paiement des compensations dans les semaines à venir, c’est-à-dire avant le début des travaux proprement dits. La contractualisation, qui tire ainsi à sa fin, nous amène à entrer dans la phase la plus attendue des populations et surtout du Chef de l’Etat, Son Excellence Paul Biya, à savoir : le démarrage effectif des travaux. Il s’agit donc d’un projet qui verra, en cette année 2021, sa phase de concrétisation ».

Démarrage juillet 2021

« Compte tenu des préalables énoncés plus haut et prenant en compte les délais de validation des différents rapports par la Banque mondiale, les travaux pourront démarrer au mois de juillet 2021, pour un délai d’exécution de 28 mois. Je saisis donc cette occasion pour remercier les populations de Nkolmesseng, d’Eleveur, de Mont Belinga, des Carrefours Safari, Ottou et Momebelenga, pour leur patience et leur esprit républicain. Car, le Président Paul Biya réalise toujours ses promesses ».