CAMEROUN :: Laure Njitap Fotso mobilise près de 20 gendarmes pour se rendre au domicile de son père :: CAMEROON

Scène inédite ce dimanche 20 mars 2021 à Bandjoun, région de l'Ouest Cameroun.

On dirait une scène de guerre ou d'encerclement d'une base terroriste.

Près de 20 gendarmes armés jusqu'aux dents. Accompagner Laure Njitap Fotso, épouse de l'ancien footballeur international camerounais, Geremi Njitap Fotso. Laure Fotso est l'une des nombreuses filles du feu milliardaire de légende, Fotso Victor décédé l'an dernier à Paris en France, des suites de maladie. Avec l'immense fortune laissée par l'homme d'affaires le plus ancré dans la mémoire des Camerounais, la bataille de succession fait rage. Le milliardaire avait une pléthore de femmes et d'enfants.

C'est ainsi que ce dimanche, Laure Njitap Fotso, pour une visite dans la somptueuse et immense concession familiale à Bandjoun ce jour, s'est fait accompagner de près de 20 gendarmes armés jusqu'aux dents. Un spectacle qui a choqué les populations qui, n'avaient jamais vu le patriarche Fotso lui-même, avoir une garde rapprochée aussi ostentatoire, avec en plus, les moyens de l'État. On peut facilement apercevoir, plusieurs voitures d'assaut de la gendarmerie, avec à leur bord, des gendarmes armés telle l'escorte d'un ministre dans l'une des régions anglophones du Cameroun. Choqués, les Camerounais s'insurgent contre ce qu'ils appellent "la privatisation de la force publique au Cameroun", alors que c'est le contribuable qui paye les forces de défense et de sécurité, tout comme tous les Agents publics.

" Pour des situations nécessitant une présence musclée et rassurante des gendarmes, nous ne voyons pas ces gendarmes se déployer, et avec autant de moyens. Cette scène d'escorte de Laure Njitap Fotso nous prouve que seul l'argent compte déjà dans ce pays, et que les pauvres ne peuvent pas obtenir l'aide de la force publique. Tout se paye, même ce que nous payons par nos impôts", hurle un riverain.

Quoi qu'il en soit, la succession Fotso Victor montre son vrai visage par l'événement de ce jour, et l'on comprend que la voie de sortie est longue et houleuse. Décidément, la fortune créé plus de problèmes qu'il n'en résoud, et il n'est pas bon d'être polygame lorsqu'on est milliardaire, parce qu'après sa mort, c'est la guerre entre veuves, enfants constitués en clans qui, s'ouvre.