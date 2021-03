LUXEMBOURG :: PEOPLE: A LA DECOUVERTE DE MARINETTE SEYLER AKA LA QUEEN MARINETTE

« Choix méticuleux » et « maîtrise des jeux de matériaux et de couleurs » sont les qualificatifs avec lesquels Marinette Seyler, encore appellée la Queen Marinette, peut-être définie.

Originaire d’Afrique au Sud du Sahara, plus précisément au Cameroun, La Queen Marinette Seyler a l’allure impeccable et les détails soignés. Fière de ses origine Bamiléké, elle confectionne elle-même ses tenues dans une décoration sans superflu. L’esprit minimaliste et réaliste de cette dame avant-gardiste est une source d’inspiration pour un bon nombre de designers à travers le monde.

En effet, Passionnée de mode accessoirisée, elle s’amuse à fabriquer à la main et avec les étoffes typiques d’Afrique, des accessoires assortis aux tenues qu’elle arbore, dessinées par Marinette Seyler elle-même et réalisées par un couturier bien édifié sur le concept. De par ses aptitudes de grande styliste, ses créations concourent à la valorisation et à la promotion de ses origines qui lui sont très chères.

Faisant rapidement preuve d’un esprit indépendant, Marinette Seyler ne se satisfait pas uniquement dans la mode car au-delà des bijoux et parures c’est aussi une très grande fan de musique. Elle consacre la plupart de son temps à la formation des formateurs à l’approche interculturelle et la musique sied parfaitement avec cette ouverture d’esprit. Férue de Voyages, La queen Marinette est une globe trotteuse qui a déjà déposé ses valises dans la presque quasi-totalité des pays que compte la planète terre.

Aucune capitale de pays de renom ne lui est inconnue. Aujourd’hui Luxembourgeoise, Marinette Seyler est une humaniste qui vient en aide aux orphelins et aux personnes défavorisées. Marraine de plusieurs associations à travers le monde, elle promeut l’autonomisation des femmes au regard du rôle important que cette dernière joue dans la société et dans la stabilité du socle familial.

Ancienne vice-présidente des délégués du personnel auprès de l’archevêché du Luxembourg, Marinette est une fervente croyante qui remet tout ce qu’elle fait entre les mains de Dieu. Auxiliaire Pastoral, Marinette est aussi responsable des antennes sociales de Differdange.

Très discrète, au fil des ans, le succès naissant, Marinette Seyler est sollicitée à travers le monde pour partager son savoir-faire et son savoir être qui séduisent même les esprits les plus rebelles. L’expérience et le temps l’ont rendu malgré elle créatrice des accessoires de mode, conseillère vestimentaire, garante des us et coutumes Bamiléké, formatrice, artiste, citoyenne du monde et surtout une sportive confirmée car ancienne footballeuse, la reconversion n’a pas eu raison de ses aptitudes athlétiques.