CAMEROUN :: Nouvelles règles de circulation : Premières victimes de retraits de permis :: CAMEROON

C’était au cours d’une descente inopinée du ministre des Transports sur le terrain ce vendredi, 12 mars 2021 dans la ville de Yaoundé.

C’est un triste après-midi de vendredi qu’a passé ce chauffeur de taxi de marque Toyota, dans la file des véhicules au lieu-dit Camair, venant du carrefour Elig-Essono, à Yaoundé. Il s’est vu retirer son permis de conduire et sa capacité par Jean Ernest Masséna Ngallè Bibehe, le ministre des Transports en personne, accompagné du directeur des transports routiers et d’une équipe de la prévention routière, en pleine descente inopinée sur le terrain. Tout s’est passé comme un jeu, alors qu’il s’agissait, là de l’application d’une sanction liées à la violation de nouvelles règles anti covid dans les transports publics. Le péché de ce chauffeur de taxi : un passager à bord sans et lui-même sans masque de protection. Il a été prié de remettre ces pièces personnelles au ministre des Transports, qui l’a ensuite obligé à garer son véhicule et à descendre pour acheter un masque de protection à côté, après avoir débarqué le passager.

Jean Ernest Masséna Ngallè Bibehe a remis ce permis de conduire et la capacité dudit conducteur à ses collaborateurs, avant de conseiller au chauffeur en question à aller garer son véhicule, au risque de tomber sur une patrouille de contrôle sans cette pièce personnelle. Il a été ensuite reçu une convocation pour se présenter au ministère des Transports pour connaître son sort. « Ils vont recevoir leur petite sanction. Aujourd’hui, tous les conducteurs de véhicules sont identifiés. En cas de récidive, ces chauffeurs verront tout simplement leur permis retiré », a indiqué le patron des Transports au Cameroun.

L’on se souvient de nouvelles mesures prises par le ministre des Transports le 10 mars dernier, dans le cadre de la lutte contre la Covid19, parmi lesquelles des sanctions allant de la suspension au retrait du permis de conduire de tout conducteur de véhicule de transport public, en surcharge ou avec des personnes à bord sans masques de protection. De cet endroit, le ministre des Transports a enjambé de pas pour se retrouvé au point d’embarquement des passagers en direction de la ville de Soa. Ici, l’activité est intense. Il tombe sur un minibus où il fait descendre un passager en surcharge à la cabine, avant d’obliger d’autres passagers à l’intérieur à porter convenablement leurs masques. Il a ensuite sensibilisé les conducteurs à cet endroit sur les nouvelles mesures prises. Puis, cap dans les agences de voyages. A l’agence United Express situé au quartier Essos, le ministre a constaté le respect des mesures de distanciation dans la salle d’embarquement.

Mais il a aussi sensibilisé une dame dont le masque le couvrait que la bouche et plus le menton, sur le risque encouru d’une contamination et la nécessité de bien porter le masque de manière à couvrir le nez. Non loin de là, à l’agence Touristique, Ngallè Bibehe a constaté que le dispositif de désinfection et les marques de distanciation ont été bien mis au sol devant les guichets.

« Qu’on n’attende pas le passage du ministre pour arborer son masque »

A Mvan, à l’agence Général Express, pas grand-chose à reprocher de par le dispositif de désinfection en place, de prise de température, les marques de distanciation au sol et sur les sièges dans les salles d’embarquement. Mais, il a insisté sur la nécessité permanente des Camerounais à continuer à porter leurs masques. « Nous avons constaté une baisse dans l’utilisation des masques. Je peux me satisfaire dans la mesure où un grand nombre d’usagers aujourd’hui porte leurs masques. Il y a encore cette réticence. Nous avons entendu les uns et les autres qui nous disaient qu’ils ont du mal à respirer. Il vaut mieux avoir du mal à respirer en arborant son masque, que d’avoir à très bien respirer et à contaminer tous les autres (…) On a coutume de dire que la peur du gendarme est le commencement de la sagesse. Mais, j’ai envie de dire qu’il faut que ce soit un réflexe pour nous tous.

Qu’on n’attende pas le passage du ministre, du policier, pour arborer son masque », a conseillé Jean Ernest Masséna Ngallè Bibehe. Il a annoncé d’autres descentes prochaines dans d’autres secteurs des transports. Les transporteurs sont désormais au pas.