FRANCE :: LA CONDITION DE CERTAINS AFRICAINS DE PARIS DEPUIS LA COVID19

Depuis le début de la pandémie, les africains sub-sahariens vivent un vrai calvaire à Paris avec la fermeture des restaurants et d’autres petits métiers de débrouillardise dans lesquels ils exerçaient.

D’ordinaire, ils étaient plongeurs, agents de sécurité ou personnels de nettoyage. Domaine où ils pouvaient travailler même sans titre de séjour en attendant d’être régularisés administrativement. On peut compter des dizaines de milliers de personnes, tous sexes confondus, qui sont peinées de voir la pandémie s’aggraver non pas parce qu’elles seront malades, mais parce qu’elles sont à présent oisives. C’est la plus grande disette depuis la deuxième guerre mondiale. Combien sont-elles en réalité ? Impossible de savoir.

Des dizaines et des dizaines de milliers. Parlons d’abord des gars. Ceux-ci qui ne comprennent rien vraiment à ce qui se passe dans le monde, découvrent soudain, la misère aux coins de rue. Le nombre des SDF a augmenté. Les associations s'inquiètent de l'augmentation de la pauvreté dans certains quartiers à l'équilibre déjà fragile. Toutes les organisations caritatives sont à pieds d’œuvre, et sont débordées ; la RATP accentue ses contrôles, de jour comme de nuit. Les amis de Coluche, ont lancé un appel à la générosité publique pour pouvoir organiser des distributions de vivres, où des africains se bousculent pour un morceau de pain.

Des amis africains n’ont jamais connu un tel état de déliquescence. Ils sont devenus comme des véritables chiffons de la capitale parisienne. Ils vivent depuis un an une situation épouvantable. La scène que j’observe dans les grandes gares, chez certains africains, fait pitié ; il y a des odeurs de urines partout, sans oublier ces mélanges de corps gras. Ils déambulent le long des boulevards, le visage martelé. Les africains sont méconnaissables. Mbong et Camara le doyen des camerounais et des guinéens à la gare du nord sont semblables à Pangloss de Voltaire.

Les gars déclarent passer les plus mauvais jours de leur existence ; ils diront même les plus durs. Nous sommes encore dans le temps de l’insouciance, avant que n’apparaissent les premières failles et maladresses qui obligent l’homme à loucher en de telles circonstances. Il faut peut-être faire quelque chose dès à présent. Je ne peux pas compter le nombre de mort. Ce n’est pas encore l’heure du bilan. Mais La capitale parisienne offre à présent, une image de désolation pour les africains de petits métiers.

Malgré la présence du virus qui jaillit de partout et de nulle part, qui gronde et qui bouillonne, qui siffle et qui tue, certains africains sont dehors parce qu’ils n’ont plus rien à manger. Ce qui est étonnant dans tout ceci. On sent qu’ils se protègent parce que c’est une obligation. Les noirs n’ont que faire d’un virus, ou d’un masque. Ils sont là, ils sont dehors, ne redoutent de rien, tant qu’ils ne voient pas ils ne croient pas. D’ailleurs ils sont nés pour la plupart en Afrique dans les égouts et les poubelles à virus.

Je suis allé voir un frère qui est dans la situation dont je décris. Il me disait qu’il croyait que cette affaire de virus ferait quatre jours ; nous sommes à un an déjà ; et on ne sait pas quand il s’arrêtera. Le bonhomme passe la journée devant la télé, suit les infos qui tournent en boucle, de chaîne en chaîne ; ses moyens de subsistances sont finis, et il ne travaille pas depuis un an ; à côté de lui, un plat de riz qui a passé trois jours sans être réchauffé, presqu’avarié, mais ce dernier mangeait avec appétit tenant entre ses mains, un pain dur comme le caillou. Les africains ont tout perdu. D’abord leur appartement, leur vie d'avant, puis leur estime de soi. Ils sont entassés à la gare du nord et au quai de scène, des lieux transformés en immense camp des misérables, déambulant toute la journée dans ces boulevards à la recherche d’un visage perdu. Ils réclament désespérément de l'eau, de la nourriture et des médicaments. Avec les heures qui passent, le froid augmente, la situation s’empire chaque jour. Certains en viennent à boire de l'eau insalubre ramassée dans les bouteilles qui trainent par terre ou jetées par un touriste dans un dépotoir public.

Il faut le redire…La pandémie a porté un coup dur à la communauté d’Afrique sub-saharienne habituée à se débrouiller dans les travaux au noir. A présent les gares comme, Noisy le sec, Barbes, Saint Denis donnent l’aspect insolite et étrange d’un jour de fête de 14 juillet à l’africaine. Ces lieux s’abandonnent déjà au désordre et à l’anarchie.

C’est facile de voir une dizaine d’africains après avoir enjambé le long du trottoir d’un bout à l’autre, uriner sur le mur d’un bâtiment inconnu en pleine midi, se mettre derrière une maison et déposer les matières fécales dans un sachet et s’en aller. Une foule de personnes affamées, avides, misérables, épuisées, et angoissées. Une foule immense innombrable grouillante comme une fourmilière qui envahit les entrepôts des gares dans les grandes surfaces pour prendre leur sieste sur le banc des passagers.

Il n’y a plus de commodité en gare. Les rastas men ont pris place. Déambuler n’importe où pourvu qu'on trouve quelque chose à manger. La capitale n’a pas encore les allures de fin de vie, mais avec la misère qui y sévit on peut déjà en faire une sépulture pour les africains. La foule, les pompiers, l'odeur poivrée de la mort, les tas d'immondices, des milliers d'africains ne pensent plus qu'à cela. Rentrer en Afrique peut-être ; ça viendra. Mais on ne veut laisser personne repartir. L’aventure de Paris tourne déjà à la mésaventure.

Pendant ce temps les partis politiques préparent leur victoire et leur revanche. La France a atteint son plus bas niveau. Il faudra au moins dix ans pour retrouver sa croissance. Son déficit est à 200°/°, on assiste à l’effondrement du monde. C’est le plus mauvais temps de notre génération. L’Europe est comme martyrisée. Sans attendre, de nouveaux métiers sont aussitôt nés dans le secteur informel. L’émergence de nombreux jeunes qui œuvraient comme plongeur ont réfléchi autrement.

Ces derniers ont développé un nouveau commerce ; la vente de cigarette ambulant. Dans une dynamique de survie, ils se sont approprié les espaces. Sur leur corps, de gros manteaux de velours offerts par le secours catholique qui puent la cigarette, embaument l’air à leur passage. Ils vendent, ils fument, ils parlent, souvent avec le masque baissé. Les africains ont transposé la misère des bidonvilles en plein Paris. Le royaume de tous les charognards, la planète des sans culottes qui dégagent comme une charogne.

Mais avec leurs maigres recettes quotidiennes obtenues, ils restent encore dans de longues journées d’incertitudes. Il faut beaucoup d’endurance surtout en hiver. Ils sont coléreux, s’emportent pour une peccadille, comme de véritable clown, avec des masques mignons qui baissés, qui penchent jusqu’au menton ; on ne sait qui leur offre cela dans ces temps difficiles. Coincés dans des réduits lorsqu’ils rentrent le soir, ces hommes se chamaillent toute la nuit causant des troubles au sein de l’immeuble. Le cov19 a laissé dans Paris une grande désolation. Chaque mois, le pouvoir d’achat diminue. C’est la misère qui gagne du terrain avec les pertes d’emploi.

La vie ne montre pas encore l’ombre d’un dénouement. Quant aux filles sans histoire, qui se livraient allègrement à la coiffure, elles reviennent désormais comme des marquises à 6 heures du matin. Cassant les prix du service, il n’y a plus des politiques du juste prix que les plus jolies aimaient proposer. Il n’y a plus à Paris des filles noires qui coûtent chères. Ce cov19 a traité autrement les africaines. Mais il faudra retenir que ce n’est plus cette cov19 qui tuera les africaines, c’est d’autres maux. Quant aux femmes mariées, elles s’accrochent à leur dernier mari. Et les hommes au dernier silence. Aujourd’hui les gens meurent sans élégance. La Cov 19, personne ne l’avait imaginée ainsi.

Il faut manifester de l’assistance entre nous africains et ne pas laisser tout aux associations ou à l’état pour tout faire. Car l’instant est difficile pour certains. Les mecs dépriment, ils demandent un soutien tous les jours et s’invitent à la table des voisins avec qui, ils n’avaient jamais échangé auparavant. Oui on le sait, la gare du nord est un endroit très fréquenté depuis la crise sanitaire, c’est aussi un endroit des meilleurs appartements malgré tout. Devant la gare, des hôtels huppés où les africains voient les rares touristes couler la vie. Passant dernièrement devant celle-ci, un camerounais qui m’a reconnu me déclara : « je m’en remets à toi… au lieu de dire… je m’en remets à Dieu », voilà mes 20 euros qui sont partis…