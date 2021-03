CAMEROUN :: Paris sportifs : PMUC et BETOO se mettent ensemble :: CAMEROON

Les responsables des deux entreprises étaient face à la presse ce vendredi 05 Mars pour présenter les contours de l'accord de partenariat qui les lient désormais.

Renforcer son leadership sur le marché des paris au Cameroun tel est le défi que s'est lancé le Pari Mutuel Urbain du Cameroun et cette année 2021. L'entreprise pionnière dans le secteur des paris au Cameroun a donc décidé de se lier à la jeune Start-up Betoo.

Lancée en novembre 2019, BETOO est une société de paris sportifs 100% camerounaise. Si elle a connu quelques difficultés, avec notamment la crise sanitaire liée au Covid-19 qui s’est invitée dans le monde depuis plus d’un an, La jeune start-up a pour ambition d’améliorer l’offre des paris sportifs au Cameroun en proposant une offre plus équitable et parfaitement adaptée aux consommateurs, multiplie des stratégies pour se rapprocher davantage de son cœur de cible et renforcer rapidement et efficacement son réseau de distribution et sa notoriété sur l’ensemble du territoire national.

Voilà l'une des raisons du partenariat signé avec le Pari Mutuel Urbain Camerounais (PMUC) et officialisé le vendredi 5 mars 2021 à Douala. Grâce à cette collaboration qui se déployait officieusement depuis le 21 janvier 2021, l’offre de paris sportifs de BETOO est déployée progressivement dans plus de 1000 kiosques PMUC ainsi que dans toutes les agences PMUC à travers le Cameroun. « A travers ce partenariat, le PMUC, leader incontesté dans le domaine du pari au Cameroun va nous tenir la main pour nous aider à évoluer », a expliqué Pepouere Ndam Ahmed, Responsable marketing de l’agence Next Level qui assure la communication de BETOO.

Ce partenariat va également permettre au Pari Mutuel Urbain Camerounais (PMUC) de renforcer son leadership sur le marché des paris au Cameroun et de développer son offre de paris sportifs pour mieux satisfaire sa clientèle. « C’est une diversification. A travers ce partenariat, PMUC renforce sa présence et son offre. Betoo va nous permettre de faire davantage de millionnaires dans nos kiosques », a assuré Emmanuel Nwe Nwe, responsable des Opérations Marketing au Pari Mutuel Urbain camerounais qui s’est installé progressivement sur le territoire camerounais depuis sa création le 27 janvier 1994. Dans les kiosques PMUC, les parieurs de BETOO auront la possibilité de retirer leur gain sur place, dans la limite des fonds disponibles.

L’entreprise BETOO a pour ambition de développer sa présence sur le terrain à travers le développement de nouvelles agences. A l’horizon 2022, elle compte passer de 7 agences réparties sur Douala et Yaoundé à 24 (14 agences BETOO et 8 agences PMUC Co brandées BETOO). Elle entend pareillement déployer des points de vente mobiles BETOO, des kiosques BETOO et des kiosques BETOO by PMUC. BETOO voudra aussi renforcer son réseau de pari en ligne, d’où le recrutement des influenceurs web, parmi lesquels David Eto’o, le frère cadet de l’ancien capitaine des Lions indomptables, Samuel Eto’o.

Les deux structures sont formelles : il n’est pas question pour PMUC de racheter BETOO. « Il s’agit uniquement d’un partenariat axé sur le réseau de distribution qui permettra à BETOO d’améliorer rapidement son accessibilité et sa présence sur le terrain à travers l’exploitation des points de vente PMUC», peut-on lire dans le dossier de presse conçu à cet effet.

La conférence de presse de présentation de ce partenariat s’est déroulée en présence de l’artiste nigériane Teni, invitée par BETOO. La star venue de Lagos a donné un show dans la soirée de vendredi au Twist Night-Club à Douala. Elle est également attendue à Yaoundé pour le même exercice