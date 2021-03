CAMEROUN :: Eaux minérales : Un poison de table nommé SANO :: CAMEROON

La marque d'eau minérale " SANO" produite à Douala la capitale économique du Cameroun, est suspendue pour une période de six mois, par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, pour " non respect des normes d'exploitation et de conditionnement de l'eau des bouteilles et de bonbonnes d'eau destinée à la consommation du public, en application des dispositions des articles 95, 213 et suivant de la loi N° 2016/017 du 14 décembre 2016 portant Code minier.."

Lire l'intégralité du communiqué de presse du ministre.