Pour ceux qui n'ont pas vécu la période de vaches grasses de l'Ascension du Mont Cameroun devenu Course de l'Espoir en 1996, ils ne comprendront rien de ce que je vais exprimer. Il n'y a pas que le football qui se meurt...il a entraîné dans sa désagrégation et sa chute, tout le mouvement sportif camerounais. Combien savent que ce week-end, cette compétition qui déplaçait étrangers et autres, a eu lieu à Buéa? Combien savent que Ali Mohamadou, chez les Messieurs et Kitang Mildred Ntumeku chez les Dames, sont les vainqueurs de cette année ?

Mais combien savent que Timothé Lekunze, Tata Thomas, Essuka Reginald, Mike Short, Sarah Etonge, Marciane Mukamurenzi...étaient des stars attendues au pied de la montagne et de la ligne d'arrivée, et célébrés comme d'authentiques héros...

Toute la ville de Buéa retenait son souffle...tout le Cameroun avait les yeux sur l'écran, ou les oreilles collées au transistor, pour attendre le sacre des Rois...Comment on a fait, pour banaliser cet événement, le rendre ordinaire, le transformer en un marronnier de figuration ? Qui n'avait pas envie de mettre le cap sur le sud-ouest pour vivre de ses yeux, ce moment de ferveur unique?

Ne le parlez surtout pas de la Crise Anglophone. Ça dure depuis au moins 10 ans...pourtant les budgets grésillent au Ministère, les ego se bousculent à la fédération, mais la course elle perd de sa superbe un peu plus chaque année. Le seul mérite de ce qui s'est passé ce week-end et qu'on continue d'appeler Ascension du Mont Cameroun ou Course de l'Espoir, c'est d'avoir réchauffé une ville dans les griffes d'une crise qui ne s'arrête pas, de montrer que malgré tout il y a une vie là-bas. Mais pour le reste, il faut revoir la copie.

Cette compétition est unique au monde...spéciale pour le symbole que cette Montagne représente pour le Cameroun. Le Char des Dieux, ne crache plus les feux de la mobilisation. Bon début de semaine.