Cameroun :: Louis Banga Ntolo: «Le Marché Financier Offre Un Large Spectre De Financement De L’entreprise " :: Cameroon

Le Directeur General De la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale BVMAC était au point de presse du kick-off de la deuxième édition de la « Cemac’s Capital Market Awards ou Awards du marché des capitaux de la Cemac »

C’était au siège à Douala, la capitale économique du Cameroun.

Il s’agit d’une initiative de la Lettre Sarl, en partenariat avec BVMAC et la Commission de Surveillance du Marché de l’Afrique Centrale COSUMAF qui aura lieu du 3 au 5 avril 2024. Avec pour but essentiel la vulgarisation du marché des capitaux au profit des populations et Entreprises de la sous-région comme déclencheur de financement de développement.

Pour sa deuxième édition, les « Awards du marché des capitaux » dont le thème principal est « Marché financier : levier de financement et de développement des entreprises de la CEMAC » va s’appuyer sur des modules qui permettront d’incruster la culture boursière dans le quotidien des acteurs économiques publics ou privés. Le débat sera ainsi centré sur la question des « politiques publiques pour l’épargne financière et l’inclusion financière capitalistique »Avec comme cas pratique la Régionale Bank qui est, justement cotée en bourse.

Sans doute, la Sous-Région Cemac est une économie émergente qui regorge des potentialités humaines et des ressources naturelles qu’il faut mettre en valeur. Cela passe le développement des petites et moyennes entreprises PME, moteurs de la croissance. Aussi, il sera question pour les séminaristes de savoir pourquoi et comment prioriser les PME.

Cette initiative qui selon Salomon Douala Epalle vise à « accompagner les acteurs du marché financier » va se décliner dans un salon de métiers pour la rencontre des intermédiaires du marché financier. Un séminaire de formation au profit des cadres des directions financières des Sociétés d’Etat de la Cemac. Une cérémonie des Awards au cours de laquelle le jury dévoilera des prix attribués aux lauréats.

La dynamique a été impulsée au cours de ce point de presse riche dans les débats. Le ton a été donné par Banga Ntolo Dg Bvmac de « vulgarisation et la promotion des valeurs du marché financier comme levier de développement » Il était temps et L’initiative de la Lettre de la Bourse arrive au bon moment.