Sauve-qui-peut à l'Anor : Charles Bota a Ngon le DG gravement malade

D'après plusieurs sources concordantes, le directeur général de l'Agence des Normes et de la Qualité ( ANOR), Charles BOTA a NGON, est dans un état critique. Il est interné au Centre des urgences de Yaoundé ( CURY) depuis un mois. L'homme, nous renseigne -t-on, est très affaibli par la maladie.

Des sources fiables rapportent qu'au siege de l'ANOR, à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, c'est la confusion et la débandade au sein du personnel. Chacun épie l'autre et se demande ce qui adviendrait au cas où ..? Dans tous les cas, l'absence du DG et son état de santé, ne sont pas de nature à inspirer un climat de sérénité au sein de l'ANOR.

Et pourtant, le 04 mai 2024, Charles BOTA a NGON organisé de grandioses victuailles, lors de sa cérémonie d'intronisation comme chef traditionnel de 2 ème degré du canton Ngam, à Bafia, dans le Mbam-et-Inoubou ( région du Centre ).

Des sources rapportent que le DG de l'ANOR aurait été frappé par des forces obscures, au terme de cette cérémonie grandiose où il était contesté et qualifié de " faux prince Bafia" par ses détracteurs. D'autres en revanche rapportant que l'aura de l'homme qui devient ( devenait ) l'élite la plus aimée du département, ne serait pas du goût de certains. Et même s'il n'occupe pas un poste de ministre, plusieurs thèses locales affirment que Charles BOTA a NGON est devenue la figure de proue de son Mbam- et- Inoubou natal. Mais tout cela n'est que supputations.

Une seule chose est sûre : Charles BOTA a NGON est dans un état critique, et en soins intensifs au CURY, tandis que. le personnel de l'ANOR, en débandade, et démobilisé.