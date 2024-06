Présidentielle Cameroun 2025 : Un Sondage Mystérieux Place Paul Biya en Tête :: CAMEROON

Un mystérieux institut de sondage nommé Institut de Sondages Perspectives Africaines a récemment publié un sondage concernant l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun, plaçant Paul Biya en tête avec 41,66 % des voix. Cette publication, dont les critères demeurent flous, semble préparer l’opinion publique à une victoire de Paul Biya, un scénario qui soulève des questions et des controverses dans le paysage politique camerounais.

Un Sondage Qui Fait Débat

Selon ce sondage, Paul Biya, au pouvoir depuis plusieurs décennies, serait suivi par Samuel Eto'o avec 16,58 %. Cette position surprend d'autant plus que Samuel Eto'o a récemment déclaré ne pas avoir d'intentions pour une élection présidentielle, bien que des vidéos montrent qu'il a souvent changé d'avis sur ses annonces. Le principal leader de l’opposition, Maurice Kamto, arriverait en troisième position, devant Guibai Gatama, un acteur politique qui n’a pourtant jamais participé à une élection mais qui représente une voix importante du grand Nord, exigeant le départ de Paul Biya.

Autres Figures de l’Opposition

Les autres figures de l'opposition, comme Cabral Libii, Joshua Osih, Akere Muna, et Titus Edzoa, obtiennent chacune moins de 10 % des voix selon ce sondage. Cette répartition des voix pose la question de la représentativité et de la légitimité de ce mystérieux institut de sondage. La méthode de collecte des données et les critères utilisés pour arriver à ces résultats restent inconnus, alimentant les suspicions de manipulation.

La Nécessité d'une Coalition Forte

La publication de ce sondage met en lumière la nécessité d'une coalition forte de l'opposition pour affronter le régime de Paul Biya et ses alliés. La dispersion des voix entre plusieurs candidats affaiblit la capacité de l'opposition à constituer une réelle alternative politique face à un régime bien enraciné.

Analyse des Résultats

- Paul Biya : 41,66 %

- Samuel Eto'o : 16,58 %

- Maurice Kamto : position non précisée mais supposée troisième

- Guibai Gatama : position surprenante devant d’autres figures expérimentées

- Cabral Libii, Joshua Osih, Akere Muna, Titus Edzoa : chacun moins de 10 %

Manipulation et Opinion Publique

Ce sondage semble être une tentative de manipulation de l’opinion publique pour créer une perception de victoire inévitable de Paul Biya. La mise en avant de Samuel Eto'o, malgré ses déclarations, et la position relative des autres candidats posent de sérieuses questions sur l'objectivité et la fiabilité de l'Institut de Sondages Perspectives Africaines.

La présidentielle de 2025 au Cameroun s'annonce déjà complexe et disputée. La publication de ce sondage mystérieux soulève des interrogations sur les stratégies politiques en jeu et la manipulation potentielle de l'opinion publique. Pour l'opposition, l'enjeu est désormais de créer une coalition solide capable de défier le régime de Paul Biya et de proposer une véritable alternative aux électeurs camerounais.