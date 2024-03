Cameroun :: José Peseiro En Discussion Avec La Fecafoot Pour Prendre La Tête Des Lions Indomptables :: Cameroon

L'ancien sélectionneur du Nigéria, José Peseiro, est en négociations avec la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) pour devenir le nouveau coach des Lions Indomptables. Si les discussions aboutissent, le technicien portugais, qui a notamment officié au Real Madrid et au Sporting Portugal, pourrait signer un contrat assorti d'un salaire mensuel de 100 000 dollars.

Peseiro, un profil expérimenté pour relancer les Lions

Le Portugais de 63 ans dispose d'un CV impressionnant, ayant dirigé plusieurs sélections nationales africaines, dont le Nigeria, l'Arabie saoudite et l'Égypte. Son expérience et sa connaissance du football africain font de lui un candidat sérieux pour succéder à Rigobert Song, limogé après la CAN 2023.

Un salaire conséquent pour attirer un grand nom

La FECAFOOT, qui souhaite redorer le blason des Lions Indomptables, est prête à mettre le paquet pour attirer un entraîneur de renom. Le salaire proposé à Peseiro, s'il est confirmé, serait le plus élevé jamais versé à un sélectionneur du Cameroun.

Un choix qui suscite des interrogations

Cependant, la piste Peseiro ne fait pas l'unanimité. Certains observateurs du football camerounais s'interrogent sur la pertinence de ce choix, compte tenu du coût élevé de l'opération et du passé mitigé du technicien portugais.

L'avenir des Lions Indomptables en jeu

Le choix du nouveau sélectionneur sera déterminant pour l'avenir des Lions Indomptables, qui visent une qualification pour la Coupe du Monde 2026.