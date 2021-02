CAMEROUN :: Eto’o révèle l’histoire de son but sur coup franc direct (vidéo) :: CAMEROON

Can U-20, Poule A, 3ème journée, 20/02/2021. Cameroun 4-1 Mozambique.

Etienne Eto’o Pineda a ouvert le score de la plus belle des manières face au Mozambique. C’était sur coup franc direct à la 8ème minute de jeu. Il raconte comment il a pu hériter du ballon sans s’imposer comme l’ont fait croire certains analystes : « Ma première idée c’était de centrer puisque je ne voulais pas la jouer personnel. Je tiens à remercier mes coéquipiers Atangana Marc et Yahaya. Ils m’ont dit Etienne c’est la première. Tu as un bon tir, Essayes ! »

Il poursuit : « J’ai pris mes responsabilités et Lire la suite ici [...]