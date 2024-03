Cameroun :: << Ewusu >> : La Nouvelle Série Canal+ Original Entre Psychologie Et Sorcellerie ! :: Cameroon

Jeudi 7 mars 2024, a eu lieu l'avant-première de la série << EWUSU >>, à Canal Olympia Douala, magnifiée par un public des grands jours, par la présence dont les cinéastes et hommes de médias.

La saison 1 de la série comporte douze épisodes au total, dont deux ont été soumis au regard du public présélectionné lors de cette avant-première. Ce qui nous a permis dapprécier les bribes du travail accompli par Françoise Ellong-Gomez et son équipe.

D'emblée, notons que la série << EWUSU >> est portée par son personnage principal, Soye, incarné par la brillante Jeanne Mbenti dont le talent inné trouve encore ici un terrain dexpression fertile. Psychologue clinicienne, Soye installe son cabinet de consultation dans un quartier « ordinaire » de Yaoundé où elle a pleinement conscience que ses soins sont les moins sollicités au monde. Son cadre de travail, qualifié à priori par les riverains comme un lieu de manifestation de la ''sorcellerie'', verra défiler des patients de toutes sortes qui ignoraient tout de leur mal intérieur.

Autour de Soye, noeud central de l'intrigue, se dévoilent des personnages qui tiennent des rôles spécifiques. Hervé Gabriel Gwet incarne le mari de Soye, sur qui épilogue focalement la question de la fertilité du couple. A coté, Blanche Bilongo dans la justesse qu'on lui reconnait, joue la belle-mère de l'héroïne, aux antipodes de l'amour aveugle pour son fils et l'antipathie vis-à-vie d'une belle-fille, incapable de procréer. Des personnages secondaires suffisent à donner de l'épaisseur à l'intrigue: l'actrice Joys Sa'a en étudiante paranormale (qui nous a servi une scène paranormale bluffante au delà des légendaires X-Files dans le premier épisode présenté); Myriam Bika'a en mère schizophrénique; Melissa Elaté, Thérèse Ngono...dont les intrusions sont annoncées par la réalisatrice.

Autour de ce cancan familial, on retrouve une belle brochette de personnages plus ou moins intimement liés à Soye, qui vont créer un univers singulier d'intrigues des plus entremêlées, autour de la prépondérance (?) de la psychologie en Afrique.

Avec << EWUSU >> (''sorcellerie'' en langue duala) , Françoise Ellong-Gomez tente de déconstruire l'assimilation primaire des comportements sociaux marginaux à la sorcellerie, en proposant des séances de psychologie qui s'adapteraient à l'environnement africain. Et c'est là, tout le mérite à conférer à la réalisatrice dont les trames ne s'éloignent jamais de l'introspection et de la permanente remise en question. Comme dans son dernier long métrage ''Enterrés'' (qui questionne notre rapport à la mémoire), la réalisatrice promène son miroir dans les dédales d'une société qui juge trop vite en analysant toutes les attitudes dites étranges sous le prisme de la sorcellerie, en qiestionnant les stéréotypes au passage.

Tout au long du trajet de cette consultation sociétale, la caméra capte, avec une réalité saisissante, les appréhensions d'une société en proie à ses démons intérieurs et extérieurs: des bons points à mettre à l'actif du film, au même titre qu'une bonne qualité du son ; un montage dynamique ; une musique empruntant les chemins du populaire et du classique ; et une direction d'acteurs magnifique où la marque d'Anurin Nwunembom (coach des acteurs) est agréablement perceptible à l'écran.

A travers une héroïne partagée entre son métier de psychologue (qu'elle pratique avec passion) et ses propres déboires (de famille), << EWUSU >> nous rappelle à bon escient que chacun de nous (tous) nest jamais au bout de ses peines. Ne dit-on pas le plus souvent qu'en chacun de nous réside une crise qui couve? La santé mentale est une quête permanente, universelle. Une problématique très actuelle, à laquelle semblent se moudre les douze épisodes de la série << EWUSU >>.

Au Cameroun, le métier de psychologue semble perçu avec méfiance, négligence et pratiques de vice. Cette nouvelle oeuvre nous propose donc de suivre un parallèle haletant entre la sorcellerie héritée et la psychologie proposée. Conflictuel ? Lavenir nous dira.

<< EWUSU >> est la toute première série Canal+ Originale entièrement tournée en terre camerounaise, avec une équipe denviron 250 personnes. Deux ans ont été nécessaires pour son développement (écriture comprise), deux mois et demi pour le tournage, et sept mois pour la postproduction.

Produit par Wouri Production, réalisée par Françoise Ellong-Gomez, la série << EWUSU >> est portée à l'écran par Jeanne Mbenti (notre Eyenga nationale) dans le rôle principal, Gabriel Hervé Gwet, Melissa Elaté, Vanessa Ambassa, Blanche Bilongo, Marie France Mbarga, Thérèse Ngono, Joys Sa’a, Ibrahim Makombé et bien d'autres.

<< EWUSU >>, la nouvelle série CANAL+ ORIGINAL, se veut audacieuse et ambitieuse. A découvrir sur CANAL+ PREMIERE dès le lundi 11 mars 2024.