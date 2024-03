Cameroun :: La Socaped Enregistre 23 Nouveaux Résidents Et Internes De Pédiatrie :: Cameroon

Dans le but d’accompagner ceux qui ont choisi de se consacrer o la santé et au bien-être de l’enfant, Nestlé et la Société Camerounaise de Pédiatrie SOCAPED ont souhaités la bienvenue aux nouveaux résidents et internes de pédiatrie. C’était le 29 Février 2024 à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun.

La Cérémonie a eu lieu en présence de hautes personnalités de la pédiatrie et du Ministère de la Santé Publique avec entre autres, le Pr. Tetanye EKOE, pédiatre chevronné, Doyen honoraire de la Faculté de médecine et des Sciences Biomédicales de l’Université de Yaoundé I et Président du Comité de gestion du Centre National de transfusion sanguine, le Pr. KOKI NDOMBO Paul Olivier, Directeur de la Fondation Chantal Biya et Consul Honoraire de Namibie, le Pr. David CHELO, Secrétaire Général de la SOCAPED, le Dr. Charlotte MOUSSI, Conseiller Technique N°2 en charge du programme de lutte contre la mortalité infanto-juvénile, le Dr. Zacheus EBONGO, Directeur de la Santé Familiale, et le Dr. Ze KAKANOU, Chef de la division de la Coopération au Ministère de la Santé.

Elle s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre Nestlé Cameroun et le ministère de la Santé Publique d’une part, et la collaboration avec la Société Camerounaise de Pédiatrie, d’autre part. Elle a pour objectif de contribuer au renforcement des capacités des pédiatres, résidents et internes en pédiatrie, dans le cadre de la formation continue, afin de leur permettre d’offrir les meilleurs soins de santé aux enfants et aux familles au Cameroun.

Baptisée « promotion compétence » par leur marraine, Pr. SAP Suzanne (Agrégée de pédiatrie, pédiatre endocrinologue, Chef de département de pédiatrie à la faculté de Médecine et des sciences pharmaceutiques d’Ebolowa, Présidente de la société Africaine d’endocrinologie et diabète de l’enfant et de l’adolescent), la 38e cuvée des résidents et internes de pédiatrie ont reçu l’onction de leurs maîtres, qui les ont invités à travailler avec courage, passion, abnégation et dévouement pour réduire le taux de mortalité infantile et garantir la survie de l’enfant au Cameroun.

Ce choix du thème du symposium scientifique a marqué cette cérémonie sur la question de « la survie de l’enfant en adéquation avec la formation des résidents et internes de pédiatrie », animé par le Dr. Marcelle EHOUZOU, pédiatre au Centre Hospitalier Universitaire de Yaoundé, et le Pr. Nelly KAMGAING, pédiatre dans la même formation hospitalière. A l’issue d’échanges riches et constructifs, les participants ont compris que seule une synergie d’actions multisectorielle, impliquant l’ensemble des parties prenantes peut permettre de relever les principaux défis qui menacent la survie de l’enfant.

Cette cérémonie intervient dans un contexte où la mortalité infantile qui reste préoccupant au Cameroun. En effet, selon l’Enquête de Démographie et de Santé de 2018, on dénombre 108 décès des enfants de moins de 5 ans pour 1000 naissances vivantes et, la malnutrition reste l’une des principales causes de la mortalité infantile. Ce qui démontre l’urgence d’agir en mobilisant l’ensemble des acteurs concernés pour relever le défi. L’assurance est venue de la présidente de l’Association des Résidents et internes de Pédiatrie du Cameroun (ARIPEC) dans son allocution, « la pédiatrie n’est pas un choix commun, mais un choix de passion et de carrière. Car il n’y a pas plus beau que ce merci spécial, le sourire d’un enfant, lorsqu’il trouve la guérison ».

Pour sa part, l’Administrateur Général de Nestlé Cameroun a renouvelé son engagement « je me joins à la SOCAPED pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux résidents en pédiatrie et leur adresse mes vœux de plein succès dans leur carrière professionnelle. A travers l’Institut Nestlé Nutrition, nous continuerons à accompagner les nouveaux résidents ainsi que l’ensemble des professionnels de la santé en matière de renforcement des capacités sur les questions de nutrition infantile. » Avec une assurance qu’à travers l’Institut Nestlé Nutrition, Nestlé reste engagé à faire progresser la science pour une meilleure nutrition des individus et des familles au Cameroun aujourd’hui ainsi que pour les générations futures.