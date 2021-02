CAMEROUN :: Ngaounderé : Ketcha Courtès lance le concours régional " Villes Propres" :: CAMEROON

La ministre camerounaise de l'Habitat et du Développement urbain ( Minhdu), est en visite de travail depuis hier, dans les villes de Ngaounderé, Garoua et Maroua.

Le périple de Célestine Ketcha Courtès, entre dans le cadre de sa tournée nationale d'inspection des projets exécutés par son administration. Sa visite de travail va du 16 au 18 février 2021.

La Minhdu est en visite de travail depuis hier, mardi, dans les régions de l'Adamaoua, du Nord et de l'Extrême- Nord. A Ngaounderé sa première halte hier mardi 16 février, Madame Courtès a lancé le concours régional " Villes Propres".

L'essentiel de la visite de travail de la Minhdu dans les trois régions septentrionales du pays, porte sur l'état d'avancement des travaux d'infrastructures urbaines financés par les ressources transférées par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Il s'agit en fait de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en termes de décentralisation et de transfert de ressources aux collectivités territoriales décentralisées.

Tout en exprimant son satisfecit, Célestine Ketcha Courtès a attiré l'attention des entreprises adjudicataires, sur l'exigence de qualité des travaux. Occasion a aussi été pour elle, d'inviter les maires au renforcement des capacités communautaires, et à une mobilisation citoyenne pour des villes camerounaises encore plus propres et décentes où il fasse bon vivre.