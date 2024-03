Mahamat Idriss Déby Itno Se Porte Candidat À La Présidentielle Du Tchad :: Chad

Le président de la transition au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a annoncé samedi qu'il sera candidat à l'élection présidentielle du 6 mai, ont rapporté des médias locaux.

“Rassuré par votre soutien, moi, Mahamat Idriss Deby Itno, je suis candidat à l’élection présidentielle de 2024 sous la bannière de la coalition pour un Tchad Uni", a déclaré le chef de la junte ce 2 mars 2024.

Mahamat Idriss Déby avait été proclamé par l'armée président de transition en avril 2021, à l'annonce de la mort de son père, le maréchal Idriss Déby Itno.

La déclaration de Mahamat Déby survient à moins d'une semaine de l'annonce de la date du premier tour de la Présidentielle et alors que la pays a connu en début de semaine des tensions et un épisode violent qui a fait "plusieurs morts", selon les autorités.

Des échanges de tirs survenus, dans la nuit de mardi à mercredi derniers, autour des locaux de l'Agence nationale de sécurité de l'Etat, dans la capitale tchadienne N'Djamena. Ces échanges de tirs font suite à l'arrestation du secrétaire chargé des finances du Parti socialiste sans frontières (PSF), accusé d'avoir fomenté une tentative d'assassinat du président de la Cour suprême.

Selon le chronogramme de l'ANGE, le dépôt des candidatures à la présidentielle a été fixé du 06 au 15 mars 2024. La publication des listes des candidats retenus par le Conseil constitutionnel aura lieu le 24 mars, alors que la campagne électorale pour le premier tour s'étalera du 14 avril au 4 mai. Le premier tour du scrutin se tiendra le 6 mai et le second tour est fixé au 22 juin. La proclamation des résultats définitifs du second tour par le Conseil constitutionnel est prévue le 20 juillet.