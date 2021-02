CAMEROUN :: Livre, Le drame d’Aïssatou Abba : un fils, deux pères :: CAMEROON

L’œuvre de théâtre de Félix Njandja parue aux Editions Accom, met en scène une histoire qui se déroule à Mora, dans la région de l’Extrême-nord du Cameroun.

La dernière scène se joue chez le contractuel d’administration en service à la délégation départementale de l’agriculture du Mayo-Sava, Abdou. C’est ici qu’Aïssatou, enceinte, vit depuis des mois. Elle reçoit le fortuné opérateur économique, Talba, qui est venu la chercher comme prévu pour la présenter à la fête organisée à l’occasion de la naissance de son fils. Ses invités, parmi lesquelles des autorités administratives, sont déjà installés et l’attendent. Elle ne veut plus aller avec Talba, qui s’est pourtant occupé du trousseau et des frais d’hospitalisation.

Dans la foulée, Abdou rentre du travail plus tôt et les trouve en train de se disputer. Talba, informe à Adbou, présenté tel oncle d’Aïssatou, qu’il est venu chercher sa future épouse et son fils. Abdou est surpris et considère que c’est une blague. Talba insiste. Abdou brandit l’acte de naissance de l’enfant qui porte le nom « Adbou Keita ». Il est d’ailleurs accompagné d’un photographe venu leur faire des photos en vue d’établir des passeports. Abdou a obtenu une bourse d’étude et ira aux Etats-Unis avec sa famille. Les deux pères s’offrent en spectacle, devant le photographe et sous le regard muet d’Aïssatou. Son rêve d’aller aux Etats-Unis avec Abdou ou faire le tour du monde tel que promis par Talba, vient de voler aux éclats.

Halimatou

Le début de l’histoire. Aïssatou (17 ans) quitte la maison familiale dans la peur. Elle ne voulait pas que ses parents découvrent qu’elle est enceinte. Son père, Abba, la voyait douanière après l’obtention de son brevet. Sa mère, Fanta, quant à elle, caressait le rêve de voir sa fille devenir sage-femme.

Pour eux, leur fille devrait être un modèle pour d’autres femmes. Aïssatou en était consciente et travaillait en conséquence pour obtenir son diplôme. Sa camarade, Halimatou, profitant de sa naïveté, lui montre que la voix royale pour réussir dans la vie est de faire la connaissance d’un homme riche qui pourra sortir ses parents de la pauvreté. Elle réussit ainsi à la mettre en contact avec Talba, qui des mois plus tard, apprend d’Aïssatou qu’il est le géniteur de l’enfant qu’elle porte. Ce qu’elle a dit à Adbou rencontré à la même période. Sa vie bascule dans le déshonneur.

Le drame d’Aïssatou d’Abba est construit en trois actes découpés en 25 scènes. Du code Isbn 978-9956-62-09-7, l’œuvre rivalise d’adresse avec 6 autres de la même signature.

Le drame d’Aïssatou Abba : un fils, deux pères est disponible en librairies

Félix Njandja est originaire du département du Ndé dans la région de l’Ouest, dramaturge et promoteur du complexe scolaire Wise bilingual institute de Mfou dans la Mefou-et-Afamba, région de Centre.