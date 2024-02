Cameroun :: Optimum Finances Agence Du Marché Central De Yaoundé Officiellement Ouverte Ce 26 Février 2024. :: Cameroon

C'est la 6ieme agence parmi les agences que compte la micro finance de deuxième catégorie "Optimum Finances SA" depuis sa création le 1er février 2023.

Situé en plein coeur du marché central de Yaoundé lieu à forte affluence commercial, près du magasin Fokou , cet édifice affiche fière allure de part sa beauté et son design typique aux établissements de micro finance, deux couleurs distingues cet établissement financier des autres le noir ajusté à la couleur orange , l'équipe jeune smile et dynamique rencontrée au couloir vous introduit directement dans l'univers d'une micro finance.

Madame MBAKAM Carole présidente du conseil d'administration de la micro finance Optimum Finances SA dans son boubou festif lors de son mot d'ouverture devant des convives constitués des clients , invités spéciaux, publics curieux précise :« Nous avons célébré le 1er anniversaire d'Optimum Finances SA le 1er février de ce mois en cours , répondre aux besoins de nos clients afin de les connectés au réseau Optimum est notre chemin de bataille , cet ouverture s'inscrit en droite ligne avec notre plan stratégique, à ce jour nous avons récolté un montant de 4 milliards de FCFA après un an d'existence , à l'occasion de cette ouverture officielle , l'ouverture des comptes est gratuit rassure cette dernière à ses nombreux convives ».

Rappelons que l'agence Optimum Finances SA du marché central compte à son actif 7 employés : un chef d'agence, agent d'accueil, comptable, conseiller clientèle, service client souligne madame WAMBA chef d'agence lors de son mot de circonstance.

Quelques produits et services Optimum Finances SA.

Epargne, collecte journalière, courant, ouverture du compte: salarié , non salarié, compte associations. Avec des conseils crédits ,produits classiques et digitaux .

Après une heure de brève présentation de cet édifice , la cérémonie s'est refermée autour d'un repas convivial , mêlant une visite guidée des locaux flambants neuf de l'agence Optimum Finances SA marché central de Yaoundé.



Rappel Historique.

Optimum Finances SA est un établissement de microfinance de deuxième catégorie au capital de 1 000 000 000 FCFA, agrément MINFI n° 00000158 Du 14/02/2023 qui a ouvert ses portes le 01 février 2023 simultanément dans 03 Régions et comptes 06 agences dont 03 à Yaoundé 02 à Douala et 1 à Bafoussam plus précisément dans les villes : Akwa, New Bell, Bafoussam,Nkoabang, Mokolo et marché central.

Dirigé par des cadres de plus de 20 années d’expérience en banque et microfinance, avec pour mission d’améliorer les conditions de vie des agents économiques s'appuyant sur une technologie de pointe pour leur offrir des services financiers et non financiers de qualité de manière à devenir d’ici 10 ans, le leader de l’inclusion financière en Afrique.