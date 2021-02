Fally Ipupa comme cadeau de la SABC à la jeunesse camerounaise :: CAMEROON

À travers sa marque de boissons gazeuses Top ,la société anonyme des brasseries du Cameroun soutien le concert de l'artiste congolais qui aura lieu ce 11 février à canal Olympia de Bessengue.

Il est incontestablement l'un des artistes africains les plus demandés sur la scène internationale. Idole de route une jeunesse, Fally Ipupa est le cadeau que la SABC a voulu offrir a la jeunesse du Cameroun a travers son concept top de la jeunesse

Ce dernier était devant la presse nationale et internationale ce mardi 09 février accompagné de l'artiste gabonaise Shan'L ainsi que quelques responsables des brasseries du Cameroun dont Yves Djoko chef produit SABC. C'était l'occasion pour les organisateurs de ce spectacle très attendu de faire la lumière sur les contours de cet événement qui fera date.

Il faut dire que Le concept ''Top fête de la jeunesse'' est une offre de la Société anonyme des Brasseries du Cameroun (SABC). Qui est offert aux Camerounais à l’occasion de la célébration de la 55ième édition de la fête de la jeunesse. Yves Djoko le chef de produit SABC dira à ce propos que« L’idée, est de faire en sorte que les jeunes croient en leurs rêves. Rapprocher les talents des jeunes. Nous volons montrer à la jeunesse africaine qu’elle peut être fière. Elle peut être talentueuse. Elle peut toucher du doigt leur rêve».

Celui qu'on appelle encore dikap' la merveille a profité de ce moment d'échange avec la presse pour passer quelques conseils à la jeunesse camerounaise a qui il recommande le travail et surtout la détermination. « Il faut avoir la détermination. Il suffit de regarder ma carrière. Je suis en quelque sorte un modèle. La première fois que je suis venu au Cameroun, c’était en 99 et ce n’était pas du Fally aigle. J’ai travaillé dur. J’ai respecté les gens qui me dirigeaient et aujourd’hui je me fais respecter par les gens que je dirige. Si vous voulez vraiment réussir dans la vie que ce soit musicale, à l’école ou politique, il faut savoir respecter les codes, savoir être humble et être visionnaire» lâchera t-il.

Pour ce spectacle mais aussi pour cette conférence de presse, Fally Ipupa s'est fait accompagné par l'artiste camerouno-gabonaise Shan'L la kinda . Elle qui a promis de mettre le feu. L’artiste de père gabonais et de mère camerounaise entend tout donner pour faire plaisir au public de Douala « Moi c’est toujours le feu. Je suis très contente d’être ici. Ma mère est camerounaise et je suis Bulu de Sangmélima. Je suis sur ma terre aussi ici et c’est un plaisir. J’espère que pour cette manifestation, nous allons partager de très bons moments. C’est quelque chose que l’on ne raconte pas mais qui se vit», a indiqué Shan’L.

Il faut dire que cet événement est placé sous le parrainage du ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique du Cameroun et vera la participation des artistes camerounais tels que Coco Argentée, Magasco, Ko-C, Tenor, Blanche Bailly et Aveiro Djess.