Survie Cameroun : Controverse autour de l’audit de Penda Ekoka :: CAMEROON

L’expertise menée par le cabinet « Acdb Consulting » sur les fonds collectés par la coalition du MRC en faveur des populations victimes de la pandémie du Covid-19, laisse encore planer des zones d’ombre, qui ont obligé Maurice Kamto à commander un nouvel audit des comptes.

L ’audit réalisé sur les fonds collectés par l’initiative Survie Cameroun n’a pas permis de faire toute la lumière sur la gestion qui en a été faite. La note de l’audit réalisé par le cabinet « Acdb Consulting » et publié il y’a quelques jours révèle que « la totalité des dons nets reçus dans le compte SCSI (806 300 euros, près de 530 millions de FCFA) a été affectée aux dépenses liées à l’objectif principal de l’initiative Survie Cameroun ; soit 85% consacrés directement à l’objectif, 10 % consacrés aux frais juridiques et aux frais de mobilisation et 5 % de solde ». Sans donner plus de détails, l’auditeur avoue être dans l’incapacité d’en dire plus, notamment sur l’explication à donner au gap observé entre le montant affiché sur les plateformes de collecte et celui qui a été viré dans le compte de Survie Cameroun.

« En l’état actuel des observations, il n’a pas été possible d’établir de manière certaine et formelle l’origine de cet écart », précisait la note de synthèse de l’audit. Un écart évalué à 331 122 euros (soit plus 217 millions de francs CFA). Pourtant, « l’audit indépendant » des comptes initié par Christian Penda Ekoka, avait justement été réalisé pour donner des précisions sur « l’écart constaté entre le montant affiché sur le site internet (de collecte des dons) et le montant mis à la disposition de SCSI ». Une mission qui n’a donc pas été effectuée par le cabinet d’audit et qui laisse encore planer des zones d’ombre dans les esprits des donateurs. La note de synthèse de l’audit laisse également planer un flou sur la responsabilité d’Henri Djoko, le secrétaire de la fédération régionale du MRC en Europe, soupçonné de malversations financière et suspendu de ses fonctions par Maurice Kamto.

Contestations internes

Aussitôt publié, le rapport d’audit initié par Christian Penda Ekoka a fait l’objet de contestations internes. « Une synthèse de ce rapport (d’audit Ndlr) a été rendue publique via les réseaux sociaux. L’équipe technique, pourtant partie prenante, n’a curieusement pas été auditée et reste à cet instant toujours en attente dudit rapport », informaient quelques heures après la publication du rapport, les membres de l’équipe technique. Mais Christian Penda Ekoka avait déjà anticipé, annonçant un audit complémentaire, pour mettre à la disposition des donateurs « tous les documents relatifs à l’initiative SCSI, y compris le rapport intégral de l’auditeur indépendant, à travers un site internet dédié qui sera plus facile d’accès dans les toutes prochaines semaines ». Malheureusement les contestataires avaient déjà sauté sur l’occasion, rappelant au coordonnateur du projet que non seulement l’auditeur a été recruté en « catimini », mais qu’il n’a pas également fait son travail.

L’arbitrage de KAMTO

Dans un discours qu’il a prononcé le 04 février, Maurice Kamto annonce qu’il fera « un état des lieux de l’opération Scsi …afin d’apporter de manière définitive toute la lumière sur la situation ». Pour ce faire, il commande un second audit qui sera réalisé par un cabinet de renommée internationale Ernst and Young. « Dans cette perspective, j’ai décidé, pour commencer, de donner mandat au cabinet Ernst & Young, l’un des 4 plus grands cabinets d’audit et de conseil au monde, pour évaluer les systèmes d’information afin d’établir clairement les raisons de l’écart d’un montant d’environ 330.000 euros observé entre les chiffres affichés par les plateformes de collecte en ligne et le montant cumulé des sommes encaissées par les opérateurs Stripe et PayPal et reversées dans le compte bancaire de SCSI », écrit Maurice Kamto.