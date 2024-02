Cameroun :: Détournement De 15 Milliards : L’homme Politique Cabral Libii Accuse, Le Ministre Anderson Le Récuse :: Cameroon

Le ministère de la fonction publique et la reforme administrative MINFOPRA baigne dans les eaux troubles avec la dénonciation de détournement de 15 milliards. L’ancien premier ministre Philémon Yang en quête du podium de l’Assemblée Générale de L’ONU. La presse parle aussi de la transition politique au Cameroun.

En juillet 2023, le journal EcoMatin titrait « Sigipes II : 1,4 milliard supplémentaire à injecter pour finaliser le projet » Pour le journal,Le gouvernement camerounais dans son Document de programmation économique et budgétaire à moyen terme 2024-2026, prévoit injecter 1,4 milliard de Fcfa en 2024 pour « finaliser la mise en œuvre » du nouveau Système informatisé de gestion intégrée des personnels de l’Etat et de la solde (Sigipes II).

Ces ressources financières viendraient donc s’ajouter aux 5,8 milliards de Fcfa mobilisés pour la réalisation du projet par le tunisien Société de l’information, de l’aménagement et de la communication (Simac) et Afreetech.

En effet, d’après le contrat, ces deux entreprises qui ont démarré les travaux courant 2021, devaient respectivement percevoir 4,8 milliards de Fcfa et 955, 8 millions de Fcfa pour exécuter le Sigipes II piloté par le ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative (Minfopra).

Le journal Repères paraissant à Yaoundé la capitale revient sur le sujet et qualifie le Minfopra qualifie de « Cimetière des dossiers ». Le journal fait allusion aux Détournements de 15 milliards Fcfa dans la mise en œuvre du projet Sigipes II. Pratiques mercantilistes généralisées au sein du ministère. Tripatouillages dans le processus d’intégration de 10000 personnels. Délivrance de faux certificats médicaux… Cabral Libii, député de la Nation, met à nu mafia, corruption et combines. Fléaux qui gèlent le fonctionnement du ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative. En poste depuis mars 2018, Joseph Anderson Le nie tout. Dans une mise au point insipide.

Pour la Présidence de la 79e Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies ONU, Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics annonce que « L’Afrique choisit Yang ». L’ancien Premier ministre proposé par le président de la République du Cameroun a fait l’unanimité au cours de la 37e Conférence des chefs d’Etats et de gouvernement de l’Union africaine qui s’est achevée ce

week-end à Addis-Abeba en Ethiopie. Il reste maintenant l’étape proprement dite de l’élection qui aura lieu à New York en juin prochain et qui devrait permettre au Camerounais d’accéder à cette haute fonction, en vertu du principe de rotation régionale consacré en la matière.

En politique et au Social Democratic Front SDF, principal parti de l’opposition, le quotidien Le Messager indique que « Joshua Osih appelle à une transition politique ». C’est un des points forts à la sortie du Comité exécutif national (Nec) du Social democratic front (Sdf), le 18 février dernier au siège du parti sis à Olezoa, un quartier de Yaoundé.

Cependant que la Présidentielle 2025 se prepare sur le terrain avec un « Sondages 74% de l’électorat, ils tiennent la capitale ». Selon plusieurs sondages dont celui du Tri Hebdomadaire (Le Témoin), le Professeur Laurent Serge Etoundi Ngoa et Philippe Mbarga Mboa tiennent près de 74% d’un électorat acquis à la cause de leur champion, le président Paul Biya.

Le Conflit foncier tient aussi l’actualité avec « Les instructions du gouvernement foulées aux pieds ». Le journal Le Zenith s’interroge Demain la guerre ? Ou encore ci-gît l’injustice, avec la foultitude des différends inhérents aux questions domaniales. M. Eroume à Zang Paul Vincent en a fait les frais et souffre le martyre actuellement. Il dénonce la non-exécution des décisions de Justice et des manœuvres dans la délivrance d’un Titre foncier à Mfou.

La Situation préoccupante de la Justice au Cameroun intéresse le journal Innovations qui s’interroge « A quand les Etats généraux de la Justice ». En 2017, à Bruxelles, Laurent Esso a promis l’organisation des états généraux de la Justice au Cameroun. Où en sommes-nous ? Dr Serge Bakoa avocat aux barreaux de Paris et du Cameroun en ange gardien, mène une lutte acharnée depuis 2018 pour l’organisation de ces assises. Le barreau reçoit le ministre de la Justice ce vendredi 23 février. Une occasion pour interpeller Laurent Esso sur sa promesse.