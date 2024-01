Cameroun :: Philémon Yang Se Positionne À L’onu, Célestin Tawamba Se Prononce Sur La Baisse Des Salaires :: Cameroon

L’ancien premier ministre Philémon Yang soutenu par Paul Biya à la présidence de l’Assemblée Générale de l’ONU. Le président du GICAM redoute une baisse des salaires en 2024. Il y a aussi le Sport qui sera désormais au menu des tabloïds en raison de la finale de la coupe d’Afrique des Nations de football qui s’ouvre en Cote d’Ivoire le Week end prochain.

Au sujet de la Présidence de la 79e Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies ONU, La Voix du Centre, un journal de Yaoundé la capitale du Cameroun écrit que « Paul Biya promeut la candidature de Philemon Yang ». L’ancien Premier ministre jouit du soutien total du locataire du Palais d’Etoudi qui souhaite le voir décrocher ce strapontin pour porter la solution du Cameroun pour la résolution des conflits dans le monde, laisse entendre. Dans la même dynamique, Le Drapeau, un autre journal de la capitale renchérit que « Le Cameroun candidat à la présidence » pour le journal, Le Cameroun propose Philémon Yang, ancien Premier ministre comme candidat à la présidence de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations Unies. Une candidature qui renforce la visibilité diplomatique du pays et démontre son engagement à jouer un rôle actif dans les affaires internationales.



Sur l’actualité économique et revenant sur la Loi de Finances 2024 adopté par le parlement le quotidien Le Messager, paraissant à Douala, la capitale économique s’interroge sur les menacent qui pèsent sur les salaires « Péril sur les salaires ? ». De fait, Dans la loi de finances 2024 de l’Etat du Cameroun, le gouvernement a introduit de nouvelles mesures fiscales qui vont inévitablement occasionner une baisse des salaires chez certains travailleurs. Toutes choses qui n’auront pas laissé indiffèrent le Président du Groupement Inter patronal Du Cameroun GICAM. Le journal poursuit qu’à en croire Célestin Tawamba, le patron des patrons camerounais, l’ensemble de ces mesures devrait induire une baisse des revenus salariaux oscillant entre 5 et 25% dans les entreprises, selon les cas. Une situation qui est plutôt préoccupante.

Sur le plan politique, les élections se peaufinent. Le Messager que « Elecam a un nouveau siège ». La cérémonie d’inauguration s’est tenue récemment dans la cour abritant l’immeuble nouvellement construit pour Election’s Cameroon (Elecam) sous la conduite du Directeur général des élections accompagné du président du Conseil électoral. Cependant que La Voix Du Centre pose la question de savoir si « Le Rdpc a peur d’une inscription massive ». A une année de la prochaine présidentielle, l’opposition fait de l’inscription massive sur les listes électorales un enjeu majeur pour espérer remporter la victoire.

En Sport, les Lions Indomptables font « Le dernier test ». Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics annonce que L’équipe du Cameroun dispute un match amical ce jour en Arabie Saoudite contre la Zambie, dans le cadre de la préparation de la Can 2023. En attendant le coup d’envoi de la compétition samedi prochain, les premières équipes sont arrivées en Côte d’Ivoire. Cependant que « Jean Onana débarque à l’Olympique de Marseille ». Après avoir débuté la saison à Besiktas en Superling turc, l’international camerounais rejoint le club phocéen où il terminera sans doute la saison, le temps de rechercher une place pour une compétition européenne la saison prochaine, indique Le Messager