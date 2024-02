Cameroun :: Paul Biya : 91 Ans, 41 Ans Au Pouvoir…Encore Des Appels Pour Sa Candidature En 2025. :: Cameroon

On l’a vu lors de son traditionnel message à la jeunesse le soir du 10 Février 2024. Paul Biya porte bien ses 91 ans. Il a retrouvé une nouvelle jeunesse aupres de ses « jeunes compatriotes » comme il aime à le dire. La presse n’a pas boudé sur l’occasion.

Plus qu’un hommage pour son 91e anniversaire, Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics de Yaoundé la capitale parle de « La fête à Paul Biya ». Plusieurs manifestations organisées hier sur l’ensemble des dix régions par des associations et autres regroupements pour rendre hommage au président de la République et lui réitérer un soutien indéfectible. Ce que le quotidien Le Messager paraissant à Douala la capitale et ville frondeuse résume par « Paul Biya : toute une vie au service du Cameroun ». Au moment où hier, mardi 13 février 2024, le président Paul Biya a soufflé, dans l’intimité familiale, sur sa 91e bougie ce qui est une enviable grâce et trois mois après que le peuple camerounais tout entier a célébré le quarantième anniversaire de son accession au pouvoir le 06 novembre 2023, c’est tout le monde, tant au Cameroun qu’un peu partout à travers le monde qui a réalisé, un peu comme dans un éblouissement, que tout compte fait cet homme d’exception déroule toute une vie, toute sa vie, au service du Cameroun. Un véritable monument vivant, et bien vivant.

A l’occasion, L’Action, le journal du Rassemblement Democratique du Paeuple Camerounais RDPC. LE PARTI DE Paul Biya à fait son apparition Le jour de ses 91 ans pour annoncer « Les jeunes réitèrent leur amour à Paul Biya ». Dans une annonce faite le 13 février dernier au palais des Sports de Yaoundé par leur porte-parole, Emmanuel Lot Motso Pesseu, président de la Section Ojrdpc Mfoundi I, en présence du représentant personnel du président de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, les jeunes du Mfoundi, comme tous leurs homologues du Cameroun profond, ont rappelé leur attachement indéfectible et irréversible, ainsi que leur ‘’soutien à jamais ‘’’ à leur Père.

Face à toutes ces célébrations, le quotidien Mutations de Yaoundé interroge « Le paradoxe Biya ». Alors que d’aucuns interrogent son bilan, sa longévité au pouvoir et son grand âge, le chef de l’Etat a été porté en triomphe à travers le pays, essentiellement par des jeunes, à l’occasion de son 91e anniversaire. Des appels à sa candidature à la prochaine élection présidentielle ont retenti en cette circonstance.

Cependant que le Jour, un autre quotidien de Yaoundé s’interroge sur « Paul Biya en communion avec le peuple ? ». Mardi 13 février 2024, le président de la République a soufflé sur sa 91e bougie dans la INFORMATION PINFORMATION EC traditionnelle intimité familiale. L’on a à l’occasion encore observé une mobilisation des élites et une implication de diverses couches sociales qui peut faire penser à une appropriation par une bonne franche de la population de cette journée symbolique.

InfoMatin s’intéresse à la Présidentielle 2025 pour dire que « Les moto taximen choisissent Paul Biya ». Ils ont saisi l’occasion de la célébration, ce 13 février, des 91 ans du chef de l’Etat, pour en appeler à sa candidature. Les différentes cérémonies, inédites et très fort courues, ont eu lieu, dans les chefs-lieux des 10 régions.



Il n y a pas que le fils du président, Franck Emmanuel Biya « himself » qui, En novembre 2023, participe à une réunion du RDPC de France qui apporte son soutien au candidat naturel de ce parti à l'élection présidentielle camerounaise de 2025. Des élites de l'Ouest Cameroun réunit le 1ier novembre 2023 soutiennent une éventuelle candidature pour 2025.

Sur place au Cameroun, Jaune Afrique souligne que « Le sempiternel rituel partisan des appels à candidature à l’approche de la présidentielle de 2025 a été relancé. Le 17 mai dernier, plusieurs personnalités du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC, au pouvoir), se sont retrouvées autour du ministre de la Santé publique Manaouda Malachie pour un « meeting historique » au stade municipal de Mokolo, dans le Mayo–Tsanaga, département de la région de l’Êxtrême-Nord ».