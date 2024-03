Cameroun :: Présidentielle 2025:Comment Le Pouvoir De Yaoundé Veut Museler Les Partis Politiques De L’opposition :: Cameroon

Le ministre de l’administration territoriale Paul Atanga Nji vient de rendre public un communiqué qui sonne comme une mise en garde aux partis politiques de l’opposition. On y voit des manœuvres en vue des prochaines échéances électorales.

Sur le communiqué on peut lire « Certains responsables politiques en quête de notoriété et au mépris des texte en vigueur ont mis sur pied deux pseudo association dénommées « Alliance politique pour le changement » et « Alliance pour une transition politique eu Cameroun » dans la perspective de l’élection présidentielle de 2025 » Le ministre s’offusque de ce que « Malgré le caractère illégal de ces mouvements, leurs promoteurs tiennent des réunions des conférences de presse et des concertation dans le but de recruter des nouveaux adhérents » Le ministre termine par une menace « Toute tentative d’organiser une quelconque activité sous les appellations susmentionnées ou toute autre dénomination de même type en création sera désormais considérée comme un casus belli par le minat »

Le sujet s’est invité dans les rédactions. Dans ce que le Quotidien, un journal paraissant à Yaoundé qualifie d’Activités politiques clandestines, « Le Minat met en garde ». Pour le journal, Le Ministre de l’Administration Territoriale (Minat) Atanga Nji Paul, a émis un communiqué de presse le 12 mars dernier, mettant en garde l’APC et l’ATP, deux mouvements politiques illégaux qui cherchent à recruter des membres en vue de l’élection présidentielle de 2025, tout en nouant des alliances avec des terroristes condamné et séjournant à la prison centrale de Kondengui.

Le quotidien Le Messager voit plutôt en ces mouvements des Coalitions de l'opposition et estime que le communiqué du ministre vise principalement leurs promoteurs. Pour le journal, « J.M Nintcheu dans le viseur d'Atanga Nji». Dans un communiqué de presse rendu public hier mardi 12 mars, le ministre de l’Administration territoriale menace de considérer comme « un casus belli » toute tentative de l’Alliance politique pour le changement (Apc) du député Jean-Michel Nintcheu et l’Alliance pour une transition politique au Cameroun (Atpc), du Pr Olivier Bile. Une analyse partagée par le quotidien InfoMatin qui pense que « Nintcheu et Bilé dans le viseur d’Atanga Nji ». Les promoteurs de ‘’ l’Alliance Politique pour le Changement ‘’ et ‘’ Alliance pour une Transition politique au Cameroun ‘’, ont ce 12 mars, été l’objet d’une mise en garde du ministre de l’Administration territoriale. ‘’ Toute tentative d’organiser une quelconque activité sous les appellations susmentionnées… sera désormais considérée comme un casus belli ‘’ avertit le Minat.

En attendant, « Où sont les femmes ? » s’interroge le quotidien Cameroon Tribune qui note l’absence féminine dans les instances dirigeantes des partis politiques. Pourtant les plus nombreuses et les plus actives à la base, elles ne se trouvent que très rarement à la tête des formations politiques. L’absence d’initiative, de moyens financiers mais aussi l’omniprésence des hommes et des contraintes culturelles sont quelques facteurs qui favorisent cette situation.