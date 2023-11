Cameroun :: Cavaye Djibril Et Cabral Libii En Zones De Turbulences. :: Cameroon

L’Assemblée Nationale du Cameroun traverse une période de turbulence consécutive au flou qui persiste suite à la nomination du Directeur du Cabinet du président de l’assemblée et le flou dans la gestion de cette institution. Autant que le parti de l’opposition Parti Camerounais pour la Reconstruction Nationale PCRN qui est dans la tourmente suite à la dénonciation d’un militant quant à la légitimité de son président Cabral Libii. La prestation des Lions Indomptables contre l’équipe Nationale de la Lybie préoccupe aussi les tabloïds.

C’est presque tout le septentrion, région d’origine de Cavaye Djibril, président de l’Assemblée Nationale qui est en ébullition. Ce que le quotidien Le Messager qualifie de Bataille septentrionale sonne comme un conflit de positionnement. Et le journal pense qu’il faut « Tuer Cavaye… Et devenir PM ». Trois ministres du ‘’Grand Nord ‘’ en fonction à l’assaut du Pan, sont embuscade, se crêpent le chignon, se donnant des coups au-dessous de la ceinture, informés que le poste de Pm pourrait revenir aux régions septentrionales.



La même analyse est partagée par le journal L’Essentiel qui parle de « Le Pan ébranlé ». Cafouillage inédit à l’Assemblée nationale. Face à des accusations de malversations, de détournement de deniers publics, de favoritisme et de népotisme, le président de la Chambre basse se rebiffe. Alors que les députés s’inquiètent de ses dérives managériales, lui soutient que c’est l’Exécutif qui veut le déstabiliser.

Cependant qu’au PCRN et malgré tous les remous observés notamment dans le Nord du pays ou le président en fonction est contesté, le journal Capital Infos scrute le Congrès ordinaire de Kribi et prophétise un « Ciel sans nuages pour le président sortant du PCRN ». Un document devenu viral dans les réseaux sociaux et signé de Kona Robert, l’un des pères fondateurs de ce parti, accuse Cabral Libii, le président sortant, d’avoir mal interprété les textes qui l’ont porté à la tête de ce parti en 2019. Sous réserve de l’authenticité de ce document, il est louable d’interroger l’opportunité de cette assignation au moment où, le président sortant et tous les militants s’activent à inscrire ce parti dans le livre d’or de l’histoire politique du Cameroun.

Au sujet de le Lutte contre le paludisme le quotidien à capitaux publics Cameroon Tribune parle de « Les premières doses de vaccin ». Le Ministre de la Santé publique a réceptionné la première cargaison de vaccins contre cette maladie hier soir à Yaoundé. L’annonce a été faite à l’Assemblée nationale plus tôt dans la journée au cours d’un échange entre les députés et des responsables du ministère de la Santé publique.



Et, Quotidien Echos Santé de préciser que « Le Cameroun reçoit sa première cargaison de vaccins ». Il s’agit au total de 331 000 doses de vaccins qui ont été réceptionnés à l’aéroport de Yaoundé-Nsimalen hier, 21 novembre 2023 par le ministre de la Santé publique Manaouda Malachie … Lesdits vaccins vont être administrés uniquement aux enfants âgés de 06 à 24 mois, dans 42 districts du pays, les plus touchés par le paludisme…

En sport, les Eliminatoires du Mondial 2026 ont conduit « Les Lions Indomptables dans l’enfer de Benghazi ». Pour le quotidien Le Messager, Attendu pour enchaîner une seconde victoire, le Cameroun a concédé un match nul (1-1) hier mardi 21 novembre face à la sélection libyenne. C’était dans le cadre de la deuxième journée des Eliminatoires de la prochaine Coupe du Monde de football conjointement organisée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique en 2026.



Le quotidien Le Jour quant à lui s’indigne « Les Lions Indomptables se font peur ». Ils ont été tenus en échec (1- 1) par les Chevaliers de la Méditerranée hier, en match comptant pour la 2ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans le groupe D zone Afrique.