Cameroun :: Deux Sujets Qui Tirent L’actualité: La Rentrée Parlementaire Et La Présidentielle De 2025 :: Cameroon

Tout commence par le Bal de charognards au Palais présidentiel d’Etoudi à Yaoundé au Cameroun ou « Des mercenaires et flibustiers tirent à bout portant ». le journal Signal News de yaoundé signale qu’ Il ne se passe pas un jour sans que les laboratoires de l’intox sous forme d’infox n’alimentent l’opinion de ragots et de cancans dans le but de détourner les Camerounais de leur quotidien. Une vraie fabrique savamment entretenue par certains réseaux pourvoiries et dressés comme des chiens enragés qui ont décidé de casser l’entourage du chef de l’Etat. Après Ferdinand Ngoh Ngoh, Oswald Baboke c’est autour de Samuel Mvondo Ayolo d’être mangé dans une sauce insipide par les tirailleurs en cagoules… (Signal News P.3)

Tout cela se traduit par une Plainte contre Ferdinand Ngoh Ngoh, ministre d’Etat Secrétaire général de la Présidence de la République. Le journal Le Témoin qui relaye cette information parle de « Jean Michel Nintcheu en plein délire ». Déposée au Tribunal de Grande Instance du Mfoundi par le député Jean Michel Nintcheu en date du 28 février 2024, cette plainte est la manifestation d’une haine injustifiée que certains camerounais, en manque de visibilité, vouent au ministre d’Etat Secrétaire Général de la Présidence de la République.



Le journal L’Unité est plutôt laudateur et parle de « L’éloquente longévité ». Pour le journal, Assurément et incontestablement inscrite dans le marbre de l’histoire des Institutions du Cameroun, la longévité du fils de Minta dans le département de la Haute Sanaga à la tête du prestigieux mais ô combien absorbant, exigeant et délicat poste de Secrétaire Général de la Présidence de la République du Cameroun est le fait d’un savoir-faire et d’un savoir être axiomatiques…

Le Délégué General à la Sureté Nationale quant à lui a engagé une guerre contre les pots-de-vin, et les abus d’autorité au sujet de la Carte Nationale d’Identité. Info Matin dit que « Mbarga Nguélé en guerre contre les mauvaises pratiques ». Dans un message-radio porté à lui attribué, le patron de la police instruit, ce 4 mars, les délégués régionaux à la Sûreté nationale, entre autres, de rappeler les termes de sa note, du 19 juin 2023, interdisant formellement le retrait des pièces d’identité, même expirées lors des contrôles non sans prendre toutes mesures nécessaires pour lutter contre la corruption et les tracasseries policières sur la voie publique. Ce rappel à l’ordre du plus vieux flic au monde fait suite aux multiples dénonciations des usagers.

Au Parlement, les députés sont « Au travail ! ». Pour le quotidien à capitaux publics Cameroon Tribune, En ouvrant la première session ordinaire de l’année législative 2024 hier, la doyenne d’âge de l’Assemblée nationale, Laurentine Koa Mfengue, a fustigé le comportement de certains députés dont l’attitude impacte négativement le travail de la Chambre. La Représentation nationale est invitée à plus de sérieux et d’application dans l’exercice de ses missions. Au Sénat, le doyen d’âge René Ze Nguele, a invité les sénateurs à œuvrer pour la paix.

Cependant qu’au sujet des Elections de 2025, Cameroon Tribune annonce « Le temps des manœuvres ». En vue des échéances prévues l’année prochaine, le Rdpc, parti au pouvoir, se mobilise sur le terrain pour les inscriptions sur les listes électorales, afin d renforcer ses positions. Du côté de l’opposition, certains partis envisagent des coalitions dans la perspective d’une candidature unique à la présidentielle. Tandis que d’autres dubitatifs, observent encore.