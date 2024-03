One Goal Alliance : Une Coalition D’entreprises Pour Le Bien-Être Des Communautés Au Cameroun :: Cameroon

Le One Goal Alliance est une plateforme de collaboration qui regroupe des entreprises citoyennes camerounaises qui ont choisi de mutualiser certaines de leurs initiatives de responsabilité sociale, afin d’amplifier leur impact social et d’atteindre des objectifs communs. Les entreprises Chanas Assurances, Dangote Cement Cameroon, Huawei Cameroon, IHS Towers Cameroon, MTN Cameroon, MWDDB Cameroon et UBA Cameroon en sont les initiateurs.

Le lancement s’est déroulé à Douala, la capitale économique du Cameroun en présence des Directeurs Généraux de ces entreprises : Mesdames Mitwa Ng’ambi de MTN Cameroon, Harriet Muchu de MWDDB et Anie Ekeme de UBA Cameroon, et Messieurs Léonce Augou de Chanas Assurances, Bertrand Mbouck de Dangote Cement Cameroon, Weiwen (Henry) de Huawei, et Olufemi de IHS Towers Cameroon. Chacun de ces dirigeants a signé la déclaration engageant son organisation respective dans une démarche commune en matière de responsabilité sociétale des entreprises.

Les programmes et les initiatives à venir dans le cadre de cette plateforme de collaboration seront alignés sur les priorités des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, ainsi que sur les recommandations de la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 du Gouvernement camerounais. Un accent particulier sera accordé aux domaines suivants : L’accès à l’éducation ; L’accès aux soins de santé ; L’accès à l’eau potable ; L’inclusion digitale et financière ; Le renforcement des capacités des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un handicap ; La protection de l’Environnement ; L’éthique en affaires.

Pour Mitwa Ng’ambi, DG de MTN Cameroon, au nom de tous les membres du One Goal Alliance, « L’initiative One Goal Alliance s’inscrit dans le contexte socio-économique du Cameroun, marqué par des défis majeurs et des attentes fortes des communautés, notamment dans les domaines de l’Education, de la Santé, de l’accès à l’Eau potable.

Cette initiative regroupe des entreprises socialement engagées pour le bien – être des communautés, au-delà de leur cœur de métier. Nous avons choisi de mutualiser certaines de nos ressources et nos expertises respectives, travailler ensemble, pour faire une plus grande différence ensemble »