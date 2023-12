Cameroun :: Chantal Biya, Ferdinand Ngoh Ngoh Et Samuel Mvondo Ayolo Dans La Presse :: Cameroon

Ces trois personnalités ont occupé les manchettes des tabloïds. Avec des bonheurs partagés.

La cérémonie des Awards du sport a connu, durant le Week end passé, « La touche Chantal Biya ». A l’occasion, le quotidien à capitaux publics Cameroon Tribune précise que L’ancien attaquant du Canon sportif, Emmanuel Mahop et l’ancienne sociétaire de Lekié FF, Maire Gisèle Ngah Manga ont été désignés meilleur joueur de la MTN Elite One et meilleure joueuse de la Guinness Super League respectivement. C’était samedi dernier au Palais des Congrès de Yaoundé où la présence de la Première Dame a particulièrement rehaussé l’éclat de la fête.

A la présidence de la République, deux personnalités des lieux connaissent des fortunes diverses dans la presse. Il en est de Ferdinand Ngoh Ngoh, Secrétaire général de cette institution que le journal Repères qualifie de « L’imperturbable Sgpr ». Il occupe, depuis 2011, une fonction hautement stratégique dans les arcanes du pouvoir. L’un des rares postes qui garantit un accès direct au chef de l’Etat pratiquement au quotidien. Un tel privilège l’expose aussi aux attaques commanditées. Loin toutefois de saper son moral, encore moins de refroidir sa volonté inébranlable de servir partout et en tout temps…

Par contre, le Directeur du cabinet civil de cette même institution occupe une place à la grande une du journal La Météo, pas du tout flatteur. Au sujet des Droits de l’Homme le journal parle d’« Un tortionnaire nommé Mvondo Ayolo ». Bien que les chiffres avancés, selon des informateurs, varient de 500 millions à 2 milliards, deux faits restent, toutefois, constants. Beaucoup d’argent emporté du domicile privé de Yaoundé du digne fils de Messok, par Meyomessala. Et, plus grave, des sévices, à la Martinez Zogo ou presque, infligés aux présumés voleurs...

Sur l’Affaire Cabral Libii-Kona, le quotidien Le Messager parle de « Le combat perdu de la légitimité ». Entre le juge de référé qui se déclare incompétent au sujet de l’interdiction du tout premier congrès ordinaire du Parti camerounais pour la réconciliation nationale après le niet du sous-préfet de l’arrondissement de Kribi, ses bisbilles avec le président fondateur et son discours au vitriol que certains membres du gouvernement ont assimilé à de l’arrogance, le leader du Pcrn souffle le chaud et le froid.

Cependant que le quotidien La Nouvelle Expression s’intéresse à la saison des Congrès des partis politiques pour dire que « Mrc-Rdpc-Pcrn même tarif ». Pour la première fois, le leader nationaliste avait posé devant l’instance internationale la question de l’unification des Cameroun anglophone et francophone, avant l’indépendance. La mafia internationale est passée en force. Plus de 70 ans plus tard, l’histoire est là pour rappeler que la tricherie a des limites.



Le Journal L’Indépendant voit en la crise du Carburant la « Mafia neutralisée ». En marge des Hautes Instructions du chef de l’Etat prescrivant au ministre de l’Eau et de l’Energie, la libération des produits pétroliers en vue d’un approvisionnement national en carburants plus adéquat, dans les anti chambres du pouvoir, l’on subodore la piste d’une tentative de déstabilisation sur fond de pénurie du liquide inflammable.