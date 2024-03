Le Plan Américain Pour Mettre Masra À La Tête Du Gouvernement Tchadien :: Chad

Le Tchad se prépare bientôt à des élections présidentielles qui se dérouleront en deux tours, le premier le 6 mai et le second le 22 juin si la question n'est pas résolue dès le premier tour. Hier, dimanche, le Conseil constitutionnel du Tchad a approuvé les noms de dix candidats à se présenter à ces élections présidentielles, dont le président Mahamat Idriss Déby et le Premier ministre récemment nommé Succès Masra.

Des nouvelles et des informations sont apparues de diverses sources médiatiques confirmant l'implication des États-Unis d'Amérique dans ces élections, et cela s'explique par leur tentative de prendre pied au Tchad après que les autorités nigériennes ont mis fin à l'accord militaire avec eux et ont été expulsé du pays le 16 de ce mois.

De nombreux experts politiques et analystes estiment que le Premier ministre du pays, Succès Masra, est le candidat sur lequel les Américains ont parié pour servir leurs objectifs dans la région, d'autant plus que sa candidature est intervenue après deux visites qu'il a effectuées respectivement à Washington et à Paris. Lors de sa visite à Washington, la secrétaire d'État adjointe américaine aux Affaires africaines, Molly Phee a critiqué le président de la période de transition, Mahamat Déby, pour les modifications qu'il a apportées à la constitution, ainsi que pour la nomination des juges et des membres du le gouvernement de transition. Dans le même temps, elle a assuré à Masra qu'elle soutiendrait la période de transition uniquement parce que le Parti ‘’Les Transformateurs’’, qu'il dirige, est considéré comme faisant partie du gouvernement actuel, et elle a ajouté qu'elle espérait qu'il y aurait des « élections crédibles » dans le pays, et par rapport à sa visite à Paris, il aura ainsi obtenu le soutien d'un pays qui joue un rôle régional, influent sur le continent africain en général et dans la région du Sahel en particulier.

Concernant ces interventions étrangères dans le pays, l'analyste politique et l’expert des affaires tchadiennes Ibrahim Diyala a commenté, affirmant que les États-Unis d'Amérique ont choisi Masra pour donner à ces élections une saveur de légitimité, et parce que Masra possède une grande popularité au Tchad, dont la plupart sont opposés au régime de Déby, et les Américains exploiteront cette popularité pour organiser de vastes manifestations si Deby remporte la première étape, où Il se retrouve sous une forte pression locale et internationale à l'approche de la deuxième phase, alors que la situation va exploser de manière incontrôlable. C'est là que se situe le rôle des États-Unis et de la France qui soutiendront les manifestants et l'opposition politique par tous les moyens disponibles pour perturber le système sécuritaire du pays, en plus de financer les groupes armés présents dans le sud du pays, qui ont exprimé il y a quelques jours leur soutien à la candidature de Masra, et ainsi le régime de Déby tombera bientôt, surtout s'il entraîne des divisions parmi ses officiers de l'armée.

Le même expert ajoute que les Etats-Unis et la France disposent de tous les moyens et capacités pour installer leur candidat Masra à la tête du gouvernement tchadien, l'envoi d'observateurs internationaux des deux pays sera l'un de ces moyens, et le recours à la désinformation médiatique pour déformer la réputation de Deby sera également fortement présent, en plus d'alimenter les protestations en utilisant les réseaux sociaux avec l'aide d'experts de la communauté tchadienne en Amérique et en France, c'est ce qui s'est déjà passé au Soudan également entre fin 2018, et le financement des manifestants est également considéré comme un outil bien connu du gouvernement de Washington pour renverser les systèmes gouvernementaux des pays ciblés.

Il convient de noter que la popularité de Masra est considérée comme l'un des facteurs les plus importants qui ont poussé Washington à parier sur lui, et les événements d'octobre 2022 sont la plus grande preuve, où les stades, les salles de célébration et les rues étaient remplis de manifestants fidèles à Masra.