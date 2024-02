Cameroun :: Jonathan Junior Engamba Engamba Des Stades À L'assemblée Nationale :: Cameroon

Il s'appelle Emil Jonathan Junior Engamba Engamba c'est l'un des portes étendards de la région du sud.

Le natif de Sangmélima a profité de la 7ème édition du parlement jeunesse, pour détailler le plan d’action qu’il entend implémenter dans le sens le développement de la région qu’il l’a mandaté.

Plaider en faveur des causes du fer de lance de la nation, tel est le fil d’Ariane de la tenue du parlement jeunesse dont la 7ème édition a eu lieu le 09 février 2024, à l’hémicycle du palais des congrès. Si la séance plénière dirigée par Hilarion Etong, le vice-président de la chambre basse du parlement a connu une innovation, avec l’expertise de 100 sénateurs jeunes, il convient de noter qu’elle aura surtout été marquée par la présence d’Emil Jonathan Junior Engamba Engamba, député junior de la région du Sud, disposant d’une vision aux allures de la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030, actuellement en pleine implémentation.

Il s’agit en effet, d’un entrepreneur, promoteur de la transformation digitale et du commerce agroalimentaire; plus précisément dans le plantain et le maïs. Ayant pour ambition de porter le plus haut possible, la voix des jeunes du Sud, tout en apportant sa pierre à l’édifice du développement local, le jeune député compte implémenter un certains nombre de projets innovants, dans le but d’améliorer les conditions des jeunes du Sud : « mes priorités consistent à commencer par résoudre le problème d’insertion socioprofessionnelle, à travers mon programme 100 jeunes 100 emplois » a-t-il indiqué au sortir de la séance plénière.

" Nous avons regroupé tous les jeunes parlementaires pour former une association car on est plus fort. Dans le sud on a monté un programme dans chaque département afin de mieux faire entendre la voix des jeunes. On a des programmes par exemple sur le développement agricole et socioprofessionnelles. Afin d'obtenir des bourses dans de nombreuses localités de la région. " renchérit le jeune député

Un véritable défi qui, pour sa réussite, pourra compter sur le côté compétitif de l’ancien amateur de football. Emil Jonathan est en effet, un ex sociétaire de l’académie Roger Milla football, ancien international u17 et présélectionné chez les u23. Après plusieurs stages de football en France, Espagne et dans d’autres pays de l’hexagone, et ce, malgré la sollicitation de certains clubs européens, il décide de mettre une croix sur le football pour s’engager dans le monde des affaires. Une sphère dans laquelle le natif du Dja et Lobo entend désormais, mettre au profit de l’émergence du Cameroun en général et surtout du développement de la région du Sud en particulier.

Emil jonathan Engamba Engamba est un jeune entrepreneur, qui a suivi l'appel du chef de l'État dans l'une de ses adresses aux jeunes de la nation, les appelants à plus d'entreprise. Après une brève carrière sportive, le jeune a la tête bien pleine rêve de suivre les pas de ses parents qui ont été aussi bercé par la politique. Mais son rêve est de devenir dans les années à venir un député sénior il a les moyens de sa politique. Dans le sud, au sein des jeunes il met pratiquement tout le monde d'accord.