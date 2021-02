RD CONGO :: Attaques anti-camerounais en Rdc : Plus de peur que de mal :: CONGO DEMOCRATIC

Les Camerounais basés en République démocratique du Congo ont regardé le quart de finale entre les deux pays dans la crainte, en raison des alertes offensives lancées sur les réseaux sociaux par les Congolais.

Avant même le coup d’envoi de la confrontation proprement dite, le match Rdc # Cameroun se jouait déjà sur la toile. A l’origine de cet avantmatch, la brouille autour des tests de COVID-19 dans la délégation congolaise qui déclarait 13 des membres de ladite délégation positifs au coronavirus. En effet, peu avant le début des hostilités, des vidéos des supporters congolais largement relayées par les réseaux sociaux ont accusé le Cameroun, hôte de la compétition, d’être à l’origine de la contamination au COVID-19 d’une partie de l’équipe congolaise de manière à réduire considérablement le potentiel de l’équipe adverse.

A cet effet, « l’ambassade du Cameroun a saisi les autorités congolaises par la mise en place urgente de toutes les mesures de protection conformément à la convention de Vienne. En outre, l’ambassade du Cameroun a prié les services congolais compétents, en particulier celles de la police nationale congolaise, de prêter leur concours à toute réquisition ou demande d’aide qui leur sera présentée par les ressortissants camerounais au vu des circonstances », a sollicité le chargé d’affaires Reine Djomo à l’ambassade du Cameroun en Rdc.

Avant d’obtenir une réponse à sa doléance, la représentation diplomatique camerounaise en Rdc a « demandé aux membres de la communauté camerounaise de respecter les mesures de sécurité gouvernementale, notamment le couvre-feu et d’éviter de traîner dans des lieux non sécurisés à des heures tardives en ce jour (le 30 janvier dernier) et les 48 heures qui suivront le déroulement de cette rencontre sportive ». Toutefois, il faut dire qu’après ces 13 cas de COVID-19 déclarés dans la délégation congolaise, celle-ci a exigé que les tests soient repris, cette fois par une structure neutre. A l’issue de cette autre tentative, trois membres ont été testés positifs parmi lesquels deux joueurs et un kinésithérapeute. Au final, pas d’incident enregistré autour de cette bataille entre deux fauves de la forêt.