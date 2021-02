BELGIQUE :: Les ressortissants Menoua du Benelux très touchés par le drame de la falaise de Dschang :: BELGIUM

Dans la nuit du 26 au 27 janvier 2021, un bus de transport en commun parti de la ville de Douala à Dschang était presqu’arrivé à destination lorsqu'il est entré en collision avec un camion transportant une matière inflammable.

L'accident d’une rare violence a ôté la vie à plusieurs dizaines de personnes, 53 selon les sources officielles. Le drame a également fait plusieurs blessés.

Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Camer.be, les ressortissants Menoua du Benelux s’associent à la douleur des familles des victimes. Les natifs de la Menoua adressent par ailleurs leurs ses sincères condoléances à leurs frères et soeurs si durement éprouvés.

Voici le communiqué officiel parvenu à notre rédaction

communiqué Cercle des Ressortissants Menoua Du Benelux (CRMB asbl)

Suite à la terrible tragédie survenue le 27 janvier 2021 à la falaise de Dschang - Cameroun. Le CRMB et ses membres sont très attristés et partagent la douleur des populations locales.

Les images et les vidéos diffusées nous ont tous laissé dans un état de grande stupéfaction.

L'ampleur des dégâts et surtout les très nombreuses pertes en vies humaines et dans des états effroyables démontrent de la gravité de ce drame. Certaines images sont pathétiques.

Les familles et les autorités éprouvent beaucoup de difficultés à identifier les corps et beaucoup de victimes ne sont même plus identifiables.

Notre département, la Menoua, est fortement touché et est endeuillé. Nous ne pouvons rester indifférents. Nous nous sentons concernés au même titre que les populations qui sont sur place à Dschang et dans les villages.

A ce titre, le CRMB, adresse ses sincères condoléances à toutes les familles si durement éprouvées. Que le bon Dieu leur permette de trouver du réconfort et que la terre de nos alleux soit légère pour les victimes décédées.

Pour les survivants, nous leurs souhaitons une prompte guérison.

JE SUIS DSCHANG

Pour le CRMB

Le Président

Sylvain Ngueugang